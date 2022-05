Rubiales: "Ante la mentira y la manipulación, con el rigor por bandera"

Las Rozas (Madrid), 30 may (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que "ante la mentira y la manipulación" va "a seguir con el rigor por bandera" y que tiene "un modelo de gestión que hoy en día es referencia y "es difícil encontrar una federación con tanto éxito".

Rubiales presidió este lunes la Asamblea General de la RFEF, en la que defendió la limpieza de sus actuaciones desde que llegó al cargo en 2018 y dio explicaciones sobre temas como el contrato para que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí, con la mediación de la empresa el jugador del Barcelona.

"No es agradable tener que venir a explicar lo mismo, los que son ajenos a esto con todo lo que se ha montado, insinuaciones o manipulaciones se ha creado un ambiente enrarecido. Me alegro de que no haya habido ninguna duda, si la hubiera habido la hubiéramos contestado de forma transparente. Ante la mentira y manipulación vamos a seguir con el rigor por bandera", dijo.

Durante más de dos horas y media la Asamblea escuchó al presidente presentar "un balance muy exitoso, único" y hablar del "mejor resultado de la historia a nivel económico, con 406 millones de euros", cifra que supone un 280% más que el año anterior a su llegada a la presidencia hace cuatro años, que era de 146 millones.

"Tenemos un modelo de gestión que hoy en día es referencia y que nos convierte en una federación que puede pelear de tu a tu con la primera que hay en Europa que es la Inglesa. En el año 2021 la RFEF generó más ingresos que nunca, 370 millones, que unidos a los ingresos propios de las territoriales suman 440 millones, esos son los números que están cada vez más cerca del fútbol inglés", afirmó.

Rubiales resaltó que desde su llegada los ingresos de patrocinio han pasado de 29-30 millones a los 83 millones del año pasado; los derechos de televisión han crecido más del doble, de 61 millones a 129, y concretó que se han obtenido 32 millones de beneficio, que se van a dedicar a un fondo de contingencia para el futuro, y que sumados a otras acciones alcanzan la cifra de 74 millones.

Pese a la exposición de estos datos, la directiva no sometió a votación hoy en la Asamblea las cuentas del último año, ya que los auditores externos han solicitado un tiempo adicional después de recibir un burofax de LaLiga que requiere datos relativos al caso Soule entre 2009 y 2017.

"Son temas que no competen a la gestión esta junta pero sí a esta casa. Los auditores nos piden más tiempo para evaluar el impacto posible de esa información en las conclusiones de su trabajo y nosotros entendemos que nos sometamos a aprobación, en este momento máxime, sabiendo que disponemos hasta el 30 de junio de plazo para la aprobación de las cuentas", explicó el tesorero, Eduardo Bandrés.

Rubiales también consideró "clave" para la buena situación económica la modernización de las competiciones, como la Supercopa y la Copa del Rey, que de 13 millones que generaban han pasado a 47,5 millones, lo que supone un 360 por ciento más, y volvió a dar explicaciones sobre el contrato para que la primera se juegue en Arabia Saudí y la negociación anterior con Qatar y sobre un supuesto viaje a Nueva York.

"Hay cuestiones que queremos explicar, algunas de ellas tienen que ver con publicaciones de relatos en medios. Dediqué casi tres horas sobre las primeras noticias que salieron en los medios y no voy a volver porque sería redundante, pero quiero poner dos ejemplos para que vean cuál es la situación, cuando no hay contenido para que se cree un caldo de cultivo que genere expectación, reprobación popular y que haya mucho ruido y cuando de la gestión no se puede sacar ninguna irregularidad", dijo en alusión a las informaciones y los audios divulgados por El Confidencial.

El presidente indicó que la "Supercopa ha sido una tabla de salvación en algún momento", porque ha pasado de generar 130.000? a 40 millones, y aseguró que "es falso" que hubiera una oferta de Qatar que no se eligió porque interesaba más otra.

"Hubo una propuesta de Qatar de 33 millones que no fue perfeccionada porque estaba sujeta a la aprobación de los qataríes. Pasados unos días tenían que contestar pero no lo hicieron. Es falso que hubo una oferta firme de Qatar y no fue la mejor", dijo.

El asesor jurídico de la RFEF, Tomás González Cueto, precisó en este punto que aunque el contrato inicial era por tres años, con opción a otros tres, para que los saudíes pagaran la edición de 2021 que se no se pudo jugar allí por la pandemia se renegoció y el nuevo compromiso abarca 10 años.

"La parte saudí había contratado a Kosmos, empresa copresidida por Gerard Piqué, y es la que ha pagado las comisiones que corresponden a esa empresa que pactaron libremente. La RFEF no ha pagado ni va a pagar ni un solo euro en comisiones por este contrato. No existe ningún conflicto de interés en el caso de Gerard Piqué", sostuvo.

Respecto al posible pago por parte de la RFEF de un viaje personal de Rubiales a Nueva York, este aclaró que el organismo cubrió el desplazamiento a tres trabajadores -él y dos colaboradores de su gabinete en aquel momento-.

"Es un viaje de trabajo con reuniones totalmente acreditadas, que luego alguien quiere mentir mentirá, pero se ha generado un estruendo alrededor de algo que es falso con un documento mutilado en los nombres de Antonio Gomez Reino y Juan Rubiales, para aparentar que ese viaje lo hago yo solo. Yo rindo cuentas a la Asamblea por mi trabajo", añadió.

Rubiales lamentó que "con estos números y con esta gestión haya estos ataques continuos". "Se toca dentro de la Federación, parece ser empleados pasando información de manera ilegal... Son las tácticas de siempre, es tremendo que pase esto en nuestro país con esta gestión", insistió.