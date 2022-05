Aguirregabiria: Los últimos partidos nos han dado un empujón necesario

Vitoria, 5 may (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés, Martín Aguirregabiria, reconoció este jueves que ?los últimos partidos? les han dado ?un empujón necesario? para mantener la confianza respecto a la salvación y para seguir en el camino.

El vitoriano aseguró en rueda de prensa que ?el ánimo esta arriba?, que ?es importante que el equipo crea en la victoria y prometió que esto se va a notar desde el primer minuto ante el Celta.

?Necesitamos los tres puntos, con todo lo que nos estamos jugando hay que ir a por ellos?, añadió el zaguero vasco, que le dio mucho valor a la experiencia del equipo en estas situaciones tan comprometidas.

?Somos jugadores que el año pasado jugamos los últimos 10 partidos en el alambre y lo sacamos. Creo que es bueno que haya jugadores con experiencia y que hayan vivido estos momento porque dan un punto de tranquilidad necesaria en estos partidos?, admitió.

Aseguró que ?no está todo perdido? y valoró que el equipo está sacando ?un punto de orgullo?. ?En casa, con la ayuda de la afición, hemos sacado puntos muy importantes últimamente y esperemos sacarlos fuera de casa y ante el Celta?, manifestó el canterano albiazul, que aunque se fija en el resto de equipos, considera que ?lo primero es ganar?.

Opinó que están trabajando ?muy bien durante la semana? y remarcó que ?el equipo sonríe entrenando?. ?Es importante que haya alegría porque durante el fin de semana hay mucha tensión?, agradeció el futbolista, que avisó de los peligros del Celta de Vigo ?con jugadores muy hábiles?.

?En cualquier momento pueden hacer una jugada magnifica y hacerte gol, por eso tenemos que estar muy concentrados todos y materializar nuestras ocasiones?, afirmó el babazorro que incidió en la capacidad de los gallegos para ?combinar muy bien desde atrás?, además de destacar que ?tiene jugadores con gran técnica individual?.

A nivel personal expresó que intenta ?responder y devolver la confianza al entrenador? en la posición en la que le ponga. ?En estos años he demostrado que puedo jugar en más de una posición y creo que es una de mis virtudes?, ensalzó Martín Aguirregabiria, quien ha vuelto a entrar en los planes de Julio Velázquez.

?He tenido rachas de jugar y de no jugar, pero siempre he entrenado bien y cuando recibo la confianza del cuerpo técnico respondo?, apuntó el jugador, que dijo que ?un profesional tiene que estar a la altura y jugar al 100 %?.