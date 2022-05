4-0. Denis y Aspas lideran al Celta y complican el futuro del Alavés

Vigo, 7 may (EFE).- El Celta de Vigo certificó este sábado su permanencia matemática en LaLiga Santander con un contundente triunfo por 4-0 ante un Alavés que se complica aun más su continuidad en la categoría tras sucumbir a la exhibición de Denis Suárez y Iago Aspas.

El centrocampista Denis Suárez respondió en su vuelta al once. Su repertorio futbolístico fue tan grande que la grada pidió su continuidad en el equipo ?Denis quédate, Denis quédate? y mandó un mensaje al presidente y máximo accionista del club, Carlos Mouriño: ?Denis sí, Mouriño no; Denis sí, Mouriño no?.

El futuro del exazulgrana en Balaídos está en el aire, ya que el presidente insiste en que se irá a la grada si no se desvincula de su agencia de representación, a lo que el futbolista no está dispuesto a ceder. Denis tiene el apoyo de Eduardo Coudet, de sus compañeros y esta tarde quedó claro que también del celtismo.

Con su exhibición en el primer tiempo, Denis Suárez destrozó al Alavés, que se jugaba la vida en Balaídos. Él agitó el duelo con sus asistencias, como la que explotó el brasileño Thiago Galhardo para abrir el marcador en el minuto 6.

Ese gol hizo daño al equipo vitoriano, incapaz de dar respuesta. El Celta siguió dominando, teniendo el control del juego, y Aspas, tras otro espectacular pase de Denis Suárez, amplió la renta de los suyos sobrepasada la media hora de juego. El Alavés amenazó tímidamente con un disparo, después de bajar el balón con el pecho, de Joselu Mato, que detuvo fácil Matías Dituro.

Esa fue la única aproximación del equipo de Julio Velázquez, que movió ficha en el descanso con la entrada de Martín y Manu Vallejo, quien reactivó en ataque a su equipo, mucho más agresivo de salida en la presión.

No obstante, fue el Celta el que volvió a rozar el gol con un disparo cruzado de Brais Méndez que se marchó rozando el poste, poco antes de que un mal remate de Cervi acabase por sentenciar el duelo después de que el balón tocase en Ximo Navarro, que sería expulsado minutos después por derribar al borde del área a Iago Aspas, que antes de ser sustituido firmó su doblete para seguir en la carrera por su cuarto trofeo Zarra.

- Ficha técnica:

4 - Celta: Dituro; Kevin, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán (Tapia, min.67); Brais Méndez (Augusto Solari, min.67), Denis Suárez (Gabri Veiga, min.71), Cervi (Nolito, min.73); Aspas (Pineda, min.67) y Galhardo.

0 - Alavés: Pacheco; Tenaglia (Martín, min.46), Laguardia, Lejeune, Ximo; Loum (Mendes, min.81), Pina (Pere Pons, min.61); Édgar, Toni Moya (Manu Vallejo, min.46), Rioja (Javi López, min.67); Joselu.

Goles: 1-0 Galhardo (min.6); 2-0 Iago Aspas (min.33); 3-0 Ximo (pp) (min.57); 4-0 Iago Aspas, min.67.

Árbitro: Cuadra Fernández (colegio balear). Expulsó a Ximo Navarro con tarjeta roja directa en el minuto 64. Además, amonestó a Cervi (min.41) por parte del Celta, y a Loum (min.24), Tomás Pina (min.38), Edgar (min.53) por parte del Alavés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 10.567 espectadores.