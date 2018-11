Simeone y Berizzo, contra la adversidad

El Metropolitano examina este sábado al Atlético de Madrid y al Athletic Club, en un comprometido desafío para sus técnicos: Diego Simeone, frente a cinco bajas y ante la enésima reinvención para seguir la estela del líder, contra Eduardo Berizzo, frente a la crisis de su equipo, al borde del descenso.

Dentro de esas diferentes circunstancias, también de prismas contrapuestos, porque el Atlético se mantiene en la pelea por la Liga y está invicto en las últimas ocho jornadas y el Athletic viaja rodeado de dudas, sin triunfos desde la primera cita, es un partido de entrenadores, con una esencial transcendencia de sus decisiones.

Simeone para rearmar un equipo que, por una plaga de lesiones, casi todas musculares, se ha quedado en cuadro, con 15 hombres del primer equipo. No dispone de cinco jugadores: tres de sus cuatro centrales (José María Giménez, Lucas Hernández y Stefan Savic), Koke Resurrección y el fichaje estrella del verano, Thomas Lemar. El técnico argentino perdió a Giménez y Lucas en el último compromiso con el Borussia Dortmund, un partido antes se quedó sin Savic y Lemar, lesionados en Leganés, y no dispone de Koke desde el 2-0 frente a la Real Sociedad, hace ya tres encuentros, con todo lo que suponen todas esas piezas en su once, aunque recupera efectivos. Uno seguro, Diego Godín, y otro probablemente, Diego Costa, respecto al duelo contra el conjunto alemán en la Liga de Campeones, el triunfo por 2-0 que no sólo fue una revancha del 4-0 del Signal Iduna Park, sino también una reafirmación de su estilo. "Esto nos hace ser optimistas, realistas y entender que tenemos que seguir con un camino y que no nos van a confundir", enfatizó de esa victoria.

Berizzo, mientras, necesita recomponer el juego y los resultados de su equipo, que transita por las primeras once jornadas con nada más diez puntos, cuarto por abajo, a sólo un punto y un puesto del descenso, mermado por una serie de siete empates y por una sequía de triunfos que data del 20 de agosto, cuando se impuso 2-1 al Leganés. Entre esa trayectoria lejos de las expectativas, Josu Urrutia, su presidente, expresó este miércoles su respaldo al técnico argentino: "Ayer (por el martes, el día después de la derrota con el Espanyol) hablé con Berizzo. Llevamos poco con él y es un tío capaz, con el que no salen las cosas, pero espero que salgan y que cristalicen las buenas sensaciones que tengo con él. Es de lo mejor que he tenido yo tanto en mi época como jugador como en la de presidente".





Un Athletic necesitado de puntos

Al Athletic le urge la victoria. También la requiere el Atlético, que a falta de tantos jugadores, mantiene sano a Antoine Griezmann, su líder ofensivo y goleador dos veces en los últimos dos encuentros oficiales, antes de reencontrarse con su rival 'favorito' en esta Liga, el que más ha sufrido la capacidad goleadora del '7' francés. El atacante le ha marcado ocho goles al Athletic en la Liga, más que a ningún otro, tres con la Real Sociedad y cinco con el Atlético, con el que se ha enfrentado en ocho ocasiones, con el que nunca ha perdido -sí lo hizo con el bloque donostiarra- y con el que fue determinante para su equipo con cada una de sus cinco dianas.

Una alerta para el Athletic, como también lo es el propio Atlético de Simeone. En los 16 duelos entre ambos desde que el técnico argentino dirige al equipo madrileño, los números son más que frustrantes para el conjunto bilbaíno: una final perdida (la Liga Europa de 2011-12 por 3-0) y una sola victoria, que se remonta al 27 de enero de 2013, cuando le doblegó por 3-0 en San Mamés.



Once del Atlético

Griezmann liderará de nuevo este sábado el once del Atlético, vencedor de sus últimos cinco partidos oficiales en el estadio Wanda Metropolitano (3-0 al Huesca, 3-1 al Brujas, 1-0 al Betis, 2-0 a la Real Sociedad y 2-0 al Dortmund), cuatro de ellos sin goles en contra. Aún no ha perdido en casa este curso: 6 triunfos y 1 empate. Al lado del francés, Simeone contará posiblemente en ataque con Diego Costa, ya repuesto de su lesión, en una alineación a la que también regresará Diego Godín, baja los últimos tres choques y ya restablecido de sus molestias, para formar pareja en el centro de la zaga con el juvenil Javier Montero, el recurso ante las bajas. En el centro del campo serán los mismos que contra el Dortmund, con Ángel Correa, Thomas Partey, Rodrigo Hernández y Saúl Ñíguez si es un 4-4-2 y con el argentino más adelantado si es un 4-3-3 el sistema que elige el técnico. Hay otra alternativa, con Saúl de central y con Vitolo como extremo, aunque es mucho menos probable.

Enfrente, el Athletic Club llega al Wanda Metropolitano en una mala racha de diez partidos seguidos sin ganar y acuciado por su mala situación clasificatoria, a solo un punto y un puesto del descenso tras las once primeras jornadas de LaLiga Santander. El equipo bilbaíno ahondó esta misma semana, el lunes ante el Espanyol, en su mal momento de juego y resultados y cayó en el RCDE Stadium por la mínima (1-0), pero sin poder poner ni un pero a un marcador final que reflejó en su dimensión su incapacidad ofensiva y no tanto su falta de firmeza defensiva, que tampoco tuvo. Con esa derrota quebró un racha de tres partidos sin perder, tres empates seguidos en una semana en Ipurua (1-1), Vallecas (1-1) y con el Valencia en San Mamés (0-0) que tampoco le había servido de mucho.

Es más, fue en ese tramo cuando Eduardo Berizzo dio el inesperado giro radical a su manera de entender el fútbol que abrió encendidos debates en Bilbao. El técnico argentino pasó de proponer un fútbol de presión, posesión y movilidad con balón con la inclusión de dos centrocampistas creativos (Beñat o Unai López e Iker Muniain) por delante del medio centro (Dani García) a acompañar a ese pivote por dos jugadores de un perfil similar (Mikel San José y Mikel Rico) en un 'trivote' que recordó a los peores momentos con 'Cuco' Ziganda.





Once de Berizzo

Aunque sorprendentemente se declara más cómodo con esta segunda fórmula, como mañana tiene la baja de Dani García por acumulación de amonestaciones quizás la cambie retrasando a San José a su puesto natural e introduciendo al recuperado Beñat Etxebarria o a Muniain.

También podría apostar por Ander Iturraspe, al que tiene como primer sustituto de Dani, y repetir por tercer partido seguido el 'trivote'. O también recuperar el 1-4-4-2 de sus mejores partidos de la temporada a domicilio, los de los empates en el Benito Villamarín (2-2) y el Camp Nou (1-1), con un doble lateral Mikel Balenziaga-Yuri Berchiche en la banda izquierda. Haga lo que haga, lo hará sin Yeray Álvarez, lesionado para varias semanas en Barcelona, y posiblemente también sin un ex de la casa, Raúl García, quien sufrió un esguince contra el Espanyol que le obligó a abandonar el estadio ayudado por unas muletas, aunque está intentando apurar para poder medirse a sus excompañeros y ayudar a su equipo en un tesitura tan complicada.

Por lo demás, habrá que ver si Berizzo insiste en un inédito todavía en el gol -y casi también en el remate- Aritz Aduriz, al que no pocos empiezan a ver ya declinando camino de los 38 años. Y si será Unai Núñez el sustituto de Yeray, o volverá a echar mano del joven Peru Nolaskoain, últimamente en el Bilbao Athletic. Iago Herrerín será el meta titular y por delante se espera seguro a Oscar de Marcos, el de nuevo internacional Íñigo Martínez, Yuri Berchiche e Iñaki Williams. También podría volver al once el capitán Markel Susaeta ante el precario estado de Raúl García o una posible suplencia de Aduriz.



- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Montero, Filipe; Thomas, Rodrigo, Saúl; Correa, Diego Costa y Griezmann.

Athletic: Iago Herrerín; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; San José, Beñat, Mikel Rico; Susaeta, Williams y Aduriz.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 18.30.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético (4º, 20 puntos); Athletic (17º, 10 puntos).

La clave: La capacidad de reinvención y de rearmar el equipo de los técnicos ante las diferentes circunstancias del encuentro.

El dato: El Atlético de Simeone sólo ha perdido uno de sus dieciséis duelos contra el Athletic entre todas las competiciones, resumidos en 13 victorias, dos empates, una derrota, 32 goles a favor y 12 en contra. Ha ganado seis de sus últimos siete enfrentamientos contra ese adversario, en los que Griezmann aportó cinco goles.

La frase: "Está la posibilidad de que repita Montero, que el otro día lo hizo bastante bien, o de que juguemos con Saúl de central, que ya lo ha hecho en alguna oportunidad también. Es verdad que, sobre todo, el Athletic tiene futbolistas con mucha experiencia en esa situación, pero estoy convencido de que cualquiera de las dos posibilidades que elija lo harán bien", explicó Simeone.

El entorno: Siete lesiones musculares en la última semana y media reabren el debate sobre la plantilla corta diseñada por el Atlético para este curso, con 20 efectivos, cinco de ellos (Koke, Lemar, Giménez, Lucas y Savic) fuera del partido del sábado.