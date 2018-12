Elizegi ve al Athletic como alternativa a la ´burbuja futbolística" actual

Bilbao, 20 dic (EFE).- El candidato a presidente del Athletic Aitor Elizegi propuso, en una entrevista a Efe, el modelo del club rojiblanco como "alternativa" a la "burbuja futbolística" que considera que caracteriza al fútbol actual.



"Alguien ha llamado a esto burbuja futbolística y creo que puede estar cerca el adjetivo, pero los términos burbuja y fútbol no los estamos utilizando todavía en Bilbao y en Bizkaia. Estamos utilizando justicia, rentabilidad, entorno. Me gustan más esos adjetivos que los otros", dijo el cocinero bilbaíno.



"El Athletic y su filosofía probablemente puedan ser una manera de hacer deporte en el Siglo XXI", añadió.



Elizegi no entiende "por qué la pastilla del París Saint Germain nos parece más fácil que la pastilla del Athletic". "Me parece más sencilla esta manera de competir y me quedo con la pastilla del Athletic antes que con la del Manchester City por mucho que me guste el fútbol de Pep Guardiola", añadió.



"Me quedo con la salida de Cuco Ziganda antes que con la salida de Mourinho. Son salidas más dignas, más coherentes", añadió el candidato, que desgranó algunas de sus intenciones si es presidente.



Entre ellas la de una dirección técnica con "tres personas que van a trabajar de manera colegiada, con opiniones vía acta" e "información de una decisión tomada", para las que "la Junta solo participa como apoyo, ni siquiera como asesores".



Al respecto, aseguró, sin dar nombres que, esas personas que le "van a acompañar conocen en profundidad lo que ocurre en Lezama", en las instalaciones de entrenamiento y de la cantera, y donde el ve una "debilidad" en el club.



"Cualquier repaso a los futbolistas que han compartido puestos de responsabilidad saben que (Lezama) ha sido una debilidad. En los últimos 15 años se me ocurre una lista de directores deportivos o de personas responsables de Lezama que no son recomendables en ninguna empresa, ni siquiera en las que él ha participado. Pero no es mi opinión, es la opinión de muchos futbolistas", aseguró.



En cuanto al primer equipo, dijo que de cara a posibles refuerzos en el mercado de invierno "es importante saber qué piensan los entrenadores del primer equipo". "Deberíamos preguntarle primero a Patxi Ferreira, a ver qué dice don Gaizka Garitano sobre Ander (Herrera), sobre Ibai (Gómez), sobre Fernando (Llorente). Que trasladen las necesidades a la Junta Directiva, que haremos lo posible por atender esas demandas", avanzó.



"Lo que hay es posibilidades reales de que el Athletic hable con todos los futbolistas que han salido del Athletic. Es más, seguramente estemos en este momento preguntándoles por su estado de ánimo y sabiendo qué sensaciones tienen", añadió al preguntársele por las opciones reales de que alguno vuelva.



Al respecto de la situación en puestos de descenso del club bilbaíno, aseguró que "cambiaría todo por tener 40 puntos" cuanto antes en la tabla clasificatoria.



En todo caso, con Garitano al frente, cree que el Athletic está "en buenas manos, por lo menos en saber hacer". "Probablemente tenga muchas de las claves a partir de enero", dijo sobre el de Derio.



De todos modos, Elizegi ve el futuro con confianza porque cree que "el fútbol vasco goza de una salud magnífica con las mejores instalaciones de la historia". "No hay más que buenas instalaciones y buenos jugadores", aseguró.



Ya sobre otras cuestiones, confesó que le "encanta esa responsabilidad que tiene el Barcelona con el resto de disciplinas" y que, aunque exigirán "la filosofía como punto de partida" le gustaría tener como "amigas" al resto de entidades deportivas.



En ese sentido, asumió el "compromiso de escuchar e intentar hacer el mejor Bilbao Basket posible", ayudando al equipo de baloncesto de la ciudad, ahora en LEB Oro, a regresar a mejores momentos. "Es como entendemos todos mejor esta ciudad. Todos juntos", apuntó.



También desveló que como legado a su mandato le gustaría dejar "una grada de animación histórica, que sea referencia en el fútbol europeo". "Sueño con estar cerca de ver un fondo en San Mamés como el que yo recuerdo en a Catedral. Con ello daría estos 38 meses por bien utilizados. O por lo menos dar los primeros pasos para que ese fondo sea mítico, sea recuerdo y marque tendencia en Europa. Y que todos los europeos a los que nos gusta el fútbol tengamos puesto en rojo: "no se pierda usted el fondo de animación de San Mamés", dijo.



Y avanzó que su primera decisión como presidente sería dar el primer paso que le permita la Ley del Deporte para "abrir de nuevo un debate tranquilo, sincero, ponderado, capaz para unos nuevos estatutos que pongan el club en igualdad de condiciones para todos los socios que quieren enfrentar las elecciones en el verano de 2022". "Que todos pudieran concurrir en igualdad de condiciones, incluidos los directivos", añadió.



Ramón Orosa