Kodro: "Estamos haciendo bien las cosas, lo de Valencia fue un tropiezo"

Lezama (Bizkaia), 6 mar (EFE).- Kenan Kodro recordó este miércoles en Lezama que el Athletic Club está "haciendo las cosas bien" y que la derrota del domingo en Mestalla ante el Valencia "solo fue un tropiezo" dentro de "la dinámica muy positiva" que lleva en los últimos meses.

"Estamos haciendo las cosas bien, el otro día un tropiezo. No hay que olvidarse de lo que ha hecho el equipo, ha salido de una situación muy complicada", apuntó el internacional bosnio sobre la racha de Liga de Campeones, 22 puntos de 33 posibles, en la que llegó a Valencia y con la que salió de los puestos de descenso para acercarse a las plazas europeas.

"En casa estamos jugando bien y poniendo mucha intensidad. Es el ADN de este club y hay que seguir en esta línea. Así el equipo se siente cómodo", apuntó, partidario de "en estos dos partidos de antes del parón" liguero, ambos en San Mamés ante el Espanyol y el Atlético de Madrid, "intentar sacar el máximo de puntos posibles y dar buena imagen.

Del primero de esos dos choques, considera que tiene la importancia de que es ante "rival directo" en "liga muy igualada" como la de esta temporada.

Además, cree el partido de Mestalla "no fue malo". "El Valencia es un gran equipo, juega muy bien y atrás están muy juntitos. Nos costó generar ocasiones pero hay que olvidar el partido", comentó.

Kodro asumió que en ese encuentro su equipo apenas tuvo ocasiones, pero cree que en los anteriores, como ante el Barcelona y el Eibar, si gozó de ellas y se mostró convencido de que el Athletic seguirá metiendo goles.

"Tenemos jugadores con mucha calidad y con gol que nos van a dar goles", consideró cuando se le recordó que el conjunto vizcaíno es el segundo menos goleador de toda LaLiga Santander.

En ese sentido, es partidario de no acordarse demasiado del lesionado Aritz Aduriz, "el referente" para todos los delanteros rojiblancos. "Nadie puede borrar lo que ha hecho, pero tenemos que centrarnos en los jugadores que están jugando", incidió.

Kodro, por otro lado, comprende las críticas a los delanteros, ya que "por lo que se les valora es por los goles", pero cree que también hay que hacer otras cosas" para ganar los partidos.

Respecto a su estancia en el Athletic, al que llegó en el mercado de invierno en un fichaje que causó sorpresa entre los aficionados rojiblancos, dijo que en Bilbao se siente "en casa".

"Cuando me fui hace dos años de Pamplona al extranjero me costó adaptarme mucho más. Aquí me siento en casa", dijo el jugador salido de la cantera de la Real Sociedad, encantado con el trato recibido. "El mister me está dando confianza, me estoy encontrando bien y espero marcar algún gol", valoró.

Respecto a la nueva llamada de la selección bosnia, con la que lleva "dos años" siendo internacional, aseguró que: "es un orgullo representar al país de mi familia y un honor".