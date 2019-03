Raúl García quiere "una victoria que permita ver de otra manera la tabla"

Raúl García avanzó este miércoles que el Athletic Club buscará el sábado ante su ex-equipo, el Atlético de Madrid, en San Mamés, una victoria que le de "tranquilidad" y le "permita ver de otra manera la tabla clasificatoria", ya casi descartando el peligro del descenso. "Estamos con muchas ganas de que llegue el partido por el mero hecho de ganar, de no empatar como en la jornada anterior (ante el Espanyol) y de conseguir una victoria que nos dé tranquilidad y mirar de otra manera a la clasificación", dijo el jugador navarro en una entrevista difundida por el club vasco.



Lo que no quiere Raúl, ni aún ganando, es plantearse como objetivo la clasificación europea, sino pensar partido a partido: "es lo mejor que podemos hacer después de un inicio de temporada en el que hemos sufrido mucho, en el que a pesar de que trabajábamos bien las cosas no salían y el equipo se metió en una dinámica muy negativa. Ahora no podemos pensar en Europa como está hablando la gente", reflexionó.



Raúl se ve con un rol "diferente" tras la llegada de Gaizka Garitano tras la marcha de Eduardo Bezizzo. "Eduardo me pedía unas cosas que ahora quizás no hago y utilizo para hacer lo que siempre he hecho y se está dando la coincidencia de que estoy haciendo goles", se congratuló, aún asumiendo la importancia de la baja de Aritz Aduriz, el gran goleador de las últimas temporadas.



"Hay que ser realistas, el hecho de que Adu no esté puede influir en que no hagamos tantos goles, puesto que lleva haciéndolos mucho tiempo", dijo, pidiendo que todos los jugadores aporten en la faceta goleadora para paliar la ausencia del ariete internacional.



A Raúl no le gusta que se dude de sus intenciones de ganar, a pesar de medirse a su exequipo, un Atlético al que le profesa mucho cariño. "Cuando no ganas todo el mundo va a lo fácil. El que dice eso me conoce menos de cero. Da igual contra quien juegue, yo quiero ganar. He jugado partidos contra Osasuna y he querido ganar. Cuando no salen las cosas no hay que pensar en que no quiero ganar, el que me conoce sabe como soy y eso no lo duda", subrayó.



Ya de cara al sábado, tiene claro que "el Atlético de Madrid es siempre complicado". "Independientemente de que sean mis ex, el Atlético de Madrid es muy complicado de jugar. Defiende muy bien, es muy agresivo, cosa que con el Madrid y el Barça no lo tienes. Por eso a veces tienes la sensación de que juegas bien contra esos equipos, aunque luego puedas ganar o puedas perder. Contra el Atlético de Madrid siempre es un partido muy incómodo", resumió.



De todos modos, confía en sumar tres puntos. "Si ya teníamos ganas de ganar al Atlético de Madrid, después del partido ante el Espanyol, que nos quedamos con las ganas, más si cabe. Tenemos la confianza plena de que si hacemos las cosas bien vamos a ganar. El grupo tiene muchas ganas de sacar el partido adelante y yo personalmente también", adelantó.