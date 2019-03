Susaeta y Balenziaga, dudas para el sábado

Markel Susaeta y Mikel Balenziaga son duda para el partido liguero de este sábado ante el Atlético de Madrid en San Mamés, un choque para el que el Athletic Club tiene las bajas seguras de los lesionados Aritz Aduriz, Ander Capa e Iñigo Lekue y la del sancionado Iñigo Martínez.

El capitán Susaeta no estuvo en el entrenamiento de este jueves en Lezama y Balenziaga, ausente las dos sesiones anteriores, hoy todavía no se ejercitó al cien por cien junto a sus compañeros. De no poder jugar el sábado Susaeta, el técnico Gaizka Garitano tendría que relevarle en una banda derecha del ataque bilbaíno en la que, no obstante, el eibarrés tampoco era un fijo. Si no puede contar con Balenziaga, Garitano no tendrá la opción del doble lateral en la banda izquierda que a veces ha utilizado avanzando a Yuri Berchiche por delante del de Zumarraga.

Por lo demás, en el entrenamiento de este jueves, cuya primera parte presenció el presidente Aitor Elizegi, algo habitual, continuaron con su recuperación Aduriz, Capa y Lekue. Por otro lado, Yeray Álvarez, Beñat Etxebarria e Ibai Gómez se retiraron antes del final de la sesión probablemente por precaución. Mientras que Yeray es fijo para el once en el centro de la defensa junto a Unai Núñez, este el relevo de Iñigo Martínez, la titularidad de Beñat e Ibai, dos hombres en todo caso de confianza para su entrenador, no está clara. Ambos fueron suplentes y salieron en la segunda mitad del choque liguero del viernes pasado ante el Espanyol también en San Mamés.

El Athletic aún llevará a cabo un entrenamiento antes del choque del sábado frente al Atlético de Madrid (18.30 horas). El de mañana, viernes, víspera del partido. Que será vespertino (18.00), a puerta cerrada y tras el cual Garitano ofrecerá la rueda de prensa previa al choque.