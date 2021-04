Marcelino y sus jugadores, "como un cañón" de cara a la final

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, dijo este viernes que tanto él como sus jugadores están "como un cañón" de cara a la final de Copa frente al Barcelona y subrayó que las claves para que el equipo rojiblanco tenga opciones de lograr el título son "correr, jugar, cabeza y corazón". "Eso es lo que nos puede llevar a ganar", recalcó el técnico asturiano en el Estadio La Cartuja en la rueda de prensa oficial previa al último entrenamiento antes de esa final, y apuntó que, en el aspecto mental, sus futbolistas han soltado ya la "enorme mochila que llevaron encima de sus hombros" en la anterior final contra la Real Sociedad.

"Estoy seguro de que eso no nos va a suceder mañana y espero poder decir al final del partido, al margen del resultado, que esa mochila no nos condicionó el rendimiento", añadió. Por otro lado, Marcelino señaló que "en principio" cree que va a poder contar con Yuri Berchiche, Yeray Álvarez e Iker Muniain, todos ellos con ligeros problemas físicos, aunque será después de la última sesión de hoy después de hablar con los servicios médicos y los propios futbolistas cuando tome "una decisión definitiva".

"Es un partido diferente y es muy importante no tener dudas para afrontarlo desde ningún punto de vista. Mentalmente es importante esta muy bien preparado y desde punto de vista físico no tener ninguna duda", recalcó. "Estoy seguro de haber encontrado por qué no fuimos nosotros mismos" en la anterior final, dijo, y agregó que ese es el primer paso "para no volver a incurrir en esos mismos errores". "Y vamos a lograrlo. Jugamos contra un gran rival, pero tenemos que mirarnos hacia nosotros y buscar el estado anímico y futbolístico idóneo para jugar esta final y sacar nuestro máximo rendimiento. Solo de esa forma podremos ganar la final porque el resultado es producto del juego", reflexionó.

Acerca de su rival, el técnico apuntó que "la idea de juego" del Barça "está por encima" de los diferentes sistemas tácticos que pueda emplear porque "los futbolistas son los mismos" y cree que "lo más determinante para el resultado final" será que "los jugadores ofensivos, y sobre todo (Leo) Messi, no alcancen su máximo nivel". Marcelino asumió que el equipo azulgrana es el favorito, "como lo sería contra cualquier otro equipo de la liga", pero recordó que esa circunstancia "no debe ser determinante" porque "no siempre gana el favorito" y este sábado lo hará "el que durante noventa minutos juegue mejor y aproveche sus oportunidades".

Por último, a nivel personal, aseguró sentirse "un privilegiado" de vivir su cuarta final "en tan poco tiempo" -la de Copa de 2019 con el Valencia y las tres con el Athletic esta temporada- y trasladó a los aficionados rojiblancos que "deben sentirse orgullosos de este equipo" por jugar "tres finales en tres meses". "Ahora pensamos en convertir este éxito en una felicidad absoluta, que solo sería ganar esta Copa que creo que estos futbolistas y esta grandísima afición se merecen", concluyó.