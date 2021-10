Elizegi no irá a reelección: "Es la última vez que defiendo un presupuesto"

Bilbao, 23 oct (EFE).- El presidente Aitor Elizegi dijo este sábado en la Asamblea Ordinaria del Athletic Club que la de hoy "es la última vez" que defiende "un presupuesto en este atril", una afirmación con la que dejó claro que no se presentará a las próximas elecciones de la entidad, que ratificó serán "en junio de 2022".



"Es la última vez que defiendo un presupuesto desde este atril. Es la última vez que defiendo un presupuesto desde este atril -insistió-. Tenedlo claro", dijo el presidente rojiblanco para cerrar el discurso de media hora con el que abrió el máximo órgano de decisión de la entidad bilbaína, que es su Asamblea General Ordinaria anual.



Elizegi cerró así una intervención en la que pidió en repetidas ocasiones "consenso" y "unión" y en la que prometió "acompañar" y "estar la lado" de quien esté al frente de la entidad en el futuro desde "donde corresponda".



El cocinero bilbaíno también hizo hincapié en su alocución en la fortaleza social del Athletic desvelando que el club vasco cuenta con más socios ahora "que en enero de 2020", justo antes de la llegada de la pandemia de covid-19.



"Somos más que enero 2020", se felicitó un Elizegi que se acordó de los efectos de la pandemia durante un mandato que inició a finales de diciembre de 2018, valoró la respuesta que tuvo en ese escenario la plantilla e hizo una defensa del "modelo único y diferente" del Athletic de jugar con futbolistas de la tierra frente a los que "salen al mercado cada verano a cuadrar presupuestos".



"No queremos el modelo del Newcastle ni de Superligas. No queremos los horarios de lunes a las 9 de la noche. No me interesa nada ese contenido si depende de dejar la gente del Athletic fuera de ese estadio. Dudo mucho de que eso sea rentable", defendió.



El presidente bilbaíno recordó la figura de Gaizka Garitano, técnico al que cesó en enero de 2021 y que aseguró que todavía le "permite formar parte de su vida diaria" y sobre el que cree que "es difícil estar a la altura que tuvo en su despedida".



Del nuevo técnico, Marcelino García Toral, dijo que es "un capitán" buscado para que "ayudara" en aquella situación, un técnico con "cabeza, experimentado y valiente" que transmite "no solo en Lezama sino también en el terreno de juego" y "es capaz de ilusionarse cada día con el proyecto".



Elizegi no quiso olvidarse de "momentos importantes" vividos en la pandemia, "aquel verano del 2020" en el que lo jugadores "dejaban de entrenar por el coronavirus, las primeras sensaciones del estadio vacio" o "los viajes en burbujas buscando cobijo" en algún hotel que estuviese abierto.



También recordó "la incertidumbre" vivida "cuando el presidente tiene que cortar por lo sano cuando el club duda o no acierta". "De mil días de trabajo, 600 están relacionados con esta situación (la pandemia)", aseguró.



En ese sentido, apuntó que, aunque "jugar tres finales está muy bien y levantar un título está muy bien, no compensan" el hecho de que la afición no pudiese acompañar al equipo a Sevilla en la final de la Supercopa ganada y dos de Copa del Rey perdidas de la temporada pasada.



Elizegi pidió a los compromisarios, los representantes de la masa social rojiblanca, "por favor, les ayuden "a sacar adelante" los números antes de finalizar su discurso dejando claro que no se presentará a la reelección: "Es la última vez que defiendo un presupuesto desde este atril".



El presidente del Athletic alabó la presencia en la Asamblea del director general del club, Jon Berasategi, tras el fallecimiento de su padre este viernes.