Marcelino: "Somos un equipo solvente"

Bilbao, 23 oct (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se mostró muy satisfecho de la victoria lograda en San Mamés frente al Villarreal en un "muy buen partido" de su equipo que, al margen de que sea "más o menos brillante, está siendo "muy solvente" en este inicio del campeonato.



"En función de los futbolistas de los que disponemos estamos sacando un buen rendimiento y demostrando que la afición puede estar orgullosa de su equipo por actitud, juego y resultados", destacó el técnico del conjunto rojiblanco.



"Es muy agradable para un entrenador ver que viene el Villarreal y te genera una o dos situaciones y su gol es en una acción afortunada. Cuando contrarrestas de forma tan clara a un equipo como el Villarreal hacer seis o siete ocasiones de gol te hace pensar que estamos en la buena línea", añadió.



Marcelino, por otro lado, no quiso valorar las quejas de su colega Unai Emery sobre la jugada del penalti que permitió a Iker Muniain marcar el 2-1 definitivo. "No he visto la jugada, pero con el VAR es difícil equivocarse. Al verla en el campo me ha parecido penalti. Es evidente que el VAR hace el fútbol más justo, al margen de esta jugada, pero respeto la opinión de cualquier compañero y más de la Emery", zanjó.



Destacó, por otro lado, "la paliza" que se dio su equipo y su manera de "trabajar una idea colectiva" en la que las "individualidades marcan diferencias", como en el caso hoy de Iker Muniain. "Con Iker a buen nivel somos mejor equipo. Tenemos que intentar que se repita el mayor tiempo posible porque cerca del área es clarividente y preciso", apostilló.



Por último cuestionado sobre las palabras de Aitor Elizegi en la asamblea de socios en las que dejó entrever su intención de no presentarse a la reelección el técnico confesó que le produjo "sorpresa".



"Soy de respetar las decisiones que cada persona toma en cada momento. Nos ha dado su apoyo y cariño y nosotros, al margen de la decisión que haya tomado, que seguro que considera que es la mejor para el Athletic, debemos corresponder a ese apoyo y cariño", explicó.