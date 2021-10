Alguacil: El derbi es el partido más especial pero se prepara como cualquiera

San Sebastián, 30 oct. (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afronta con confianza, por el empuje de los excelentes resultados de su equipo, el derbi vasco de este domingo ante el Athletic, un partido que para él es "el más especial" pero que ha preparado "como cualquier otro" porque su plantilla no necesita ahora estímulos extraordinarios.



"El Athletic está en un gran momento y no va a ser un rival fácil. Éste es el partido más especial, un derbi, y para jugadores y entrenadores es diferente, pero no hay que cambiar nada y lo hemos preparado como cualquier otro encuentro", aunque sea "el más bonito para ganar", declaró Alguacil en conferencia de prensa tras entrenar a su equipo en las instalaciones de Zubieta.



La ausencia de Mikel Oyarzabal, que no entra en convocatoria, no le quitó mucho tiempo al técnico realista, que lamentó su ausencia -porque "ha estado muy cerca de llegar y, a pesar de haber forzado y de que la lesión era pequeñita, no ha podido ser"-, y no descartó el inminente retorno del internacional este jueves en Liga Europa.



"Nunca echo en falta a nadie porque tengo una plantilla buena y amplia, y si fallan los del primer equipo tenemos al filial e, igual que antes con David Silva, Monreal o Carlos Fernández, todos jugadores diferenciales, el equipo siguió compitiendo. Ahora también porque hay fondo de armario", dijo orgulloso Alguacil.



Espera un partido "igualado" ante un Athletic que "ganó la Supercopa, eliminando al Real Madrid y Barcelona, por lo que ya jugaban muy bien antes y ahora están en un grandísimo momento, como indican sus números: es el equipo menos goleado, el que más centros saca, con una presión enorme...", diseccionó el técnico txuri urdin al referirse a su rival rojiblanco.



La irrupción del guardameta Mathew Ryan, con su exhibición en la victoria de Balaídos, no pasa desapercibida para el entrenador de la Real, que dijo saber qué guardameta pondrá ante los rojiblancos y se felicitó porque "es una noticia muy buena, para ellos, para el club y para mí, ya que todos queremos tener competencia en todos los puestos, también en la portería", concluyó.-