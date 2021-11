De Marcos y su renovación: "Hay que ser honrado, pensar en el club y esperar"

Bilbao, 16 nov (EFE).- Oscar de Marcos aseguró este martes que aún no ha hablado con el Athletic para una posible renovación del contrato que finaliza el 30 de junio de 2022, ya que quiere "ser honrado, pensar en el club y esperar" a ver cómo se va encontrando a lo largo de la temporada para ver cómo se va sintiendo.



"Me encuentro bien físicamente, pero no hemos hablado. En mi situación, que tengo una edad (32 años) hay que ver cómo van los meses y empezar a hablar más tarde, porque vengo también de unos años que físicamente me ha costado. He tenido alguna molestia y por ser honrado también hay que pensar en el club y esperar", dijo el de Laguardia en rueda de prensa en Lezama.



"Tengo que estar aquí el tiempo que me corresponda, no más porque no se lo merecería el club", resumió un De Marcos que, ya hablando del equipo, consideró que para "conseguir llegar a Europa", el objetivo que se ha marcado este año públicamente el equipo bilbaíno, "no hay que desengancharse" de la parte alta de la tabla.



"Hay que tener unas dinámicas buenas durante un periodo largo de tiempo", apuntó reparando en que, "hasta el partido del Cádiz" en la última jornada, una derrota que desanimó a la afición rojiblanca, el Athletic estaba en esos "buenos números".



En ese sentido, espera retomar la buena senda en los tres próximos encuentros ante rivales de la parte baja de la tabla, Levante, Granada y Getafe, y que "a los dos tercios" de campeonato su equipo esté "en esos puestos de arriba" de la clasificación que persigue.



Para ello, cree que "siendo" el equipo que fue "ante el Espanyol y la Real", sendos 1-1 a domicilio antes de la derrota ante el Cádiz (0-1), el Athletic tendrá "muchas posibilidades" de conseguir una buena tacada de puntos en los tres próximos envites.



De Marcos consideró "importante" que el Athletic sea de "los menos goleados", pero también considera que, en ataque, tiene que conseguir "llegar mucha veces al área, chutar muchas veces, como ocurrió el día del Espanyol". "Si un partido como ese se repite tres veces lo normal es que ganes los tres partidos. Esa es la idea, llegar muchas veces", desveló.



En cuanto a la derrota ante el Cádiz, el polivalente jugador alavés cree que al Athletic le entró "demasiada precipitación" tras recibir un gol al principio del encuentro ante lo "muy importante" que le era el partido para incrustarse en la zona europea.



Y de cara al partido del viernes en el Ciutat de Valencia (21.00 horas), ante un Levante con "muchísima necesidad" por su situación de vicecolista y a cinco puntos de la salvación, De Marcos cree que los 'leones' deben "centrarse" en sí mismos, ya que también es "un partido muy importante" para el Athletic.