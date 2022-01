Nico Williams: "Estoy muy emocionado de poder compartir esto con mi hermano"

Nico Williams, autor del gol de la victoria del Athletic Club frente al Atlético de Madrid que clasificó al equipo bilbaino para la final de la Supercopa de España, aseguró sentirse "muy emocionado" de "poder compartir" este éxito sobre el césped con su hermano Iñaki.

"Es un momento inolvidable para los dos. Hemos soñado mucho con este momento y estoy muy agradecido y emocionado de estar con él en el campo", confesó el delantero del conjunto bilbaíno tras el encuentro ante las cámaras de Vamos.

El menor de los Williams comentó que una de las primeras personas a las que pudo saludar fue a su madre, presente en las gradas del estadio Rey Fahd de Riad.

"Está muy emocionada y me ha dicho que me lo merezco, que siga trabajando y no baje los brazos", comentó Nico, quien ya sobre el encuentro destacó la capacidad del Athletic para superar el "palo duro" que supuso el gol del Atlético y el inicio de las acciones del "mago" Iker Muniain en las jugadas de los dos goles del Athletic.

"Estamos listos para cualquier reto. Sabemos que el Real Madrid es un rival duro, pero vamos con todo. Es una ilusión que no pude vivir el año pasado, pero en el vestuario me han transmitido ese sentimiento y esperamos ganar esta final", concluyó, recordando el partido del domingo en el que se decidirá el título.