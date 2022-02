Zubinendi: "No es la primera vez que nos pasa esto"

Bilbao, 20 feb (EFE).- Martín Zubimendi lamentó la goleada sufrida esta noche por la Real Sociedad en San Mamés, un derrota por 4-0 en el último cuarto de partido que, reconoció "no es la primera vez" le "pasa" a su equipo.

"No es la primera vez que nos pasa esto. En la primera parte no hemos estado finos, aunque hemos aguantado el resultado. Pero en la segunda parte lo que no puede ser es que cuando encajamos uno o dos nos dejemos llevar y pase lo que ha pasado", dijo a los micrófonos de Movistar LaLiga.

Fue muy crítico también el guipuzcoano con la respuesta de los suyos en la estrategia. "En el balón parado es donde ellos son muy fuertes, pero no podemos conceder estos goles y a raíz de eso nos hemos volcado al ataque de mala manera y en las contras nos han hecho mucho daño", reconoció.

"Entiendo que, según ha ido pasando el partido, el cansancio ha podido influir, pero es concentración, estar todos atentos y ahí nos han ganado", lamentó.

No obstante, no quiere que el cansancio sirva de excusa. "Excusa no. Ha podido haber cansancio pero como en otros partidos. Mientras la cabeza esté bien enfocada en el partido no se puede notar tanto como para un 4-0", consideró.

Por último, Zubimendi asume que una derrota así puede afectar de cara a la vuelta de la eliminatoria de Liga Europa del jueves ante el RB Leipzig que encaran en el Reale Arena tras el 2-2 de la ida de hace tres días en Alemania. "Daño, obviamente, nos va a hacer. Pero ya nos ha pasado y nos hemos vuelto a reponer y ahora será mas de lo mismo", avanzó.