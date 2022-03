Balenziaga: "No me vale aportar solo en el vestuario"

Balenziaga: "No me vale aportar solo en el vestuario"

Mikel Balenziaga aseguró este miércoles que "no" le "vale solo aportar en el vestuario" y que si no se viese "útil" y capaz de "ayudar al equipo en el terreno de juego, no hubiese aceptado la renovación" de contrato que ha firmado con el Athletic Club para la siguiente temporada.

"No sintiéndome útil o no sintiéndome para ayudar al equipo en el terreno de juego no hubiera aceptado la renovación", dijo Balenziaga en Lezama, en su primera comparecencia antes los medios después de alcanzar una renovación que le permitirá estar en el Athletic hasta los 35 años de edad.

"Siempre he dicho que mientras que me vea aportando al equipo y me sienta útil y sumando, me gustaría estar en el Athletic. Empezando por el terreno de juego, porque a mí no me vale aportar solo en el vestuario, me gustaría aportar en el campo", ahondó, recordando la "muchísima ilusión" que le hizo recibir la oferta de renovación que le transmitió el director deportivo, Rafa Alkorta.

"Hace más o menos un mes o así la dirección deportiva se reunió conmigo, en este caso Rafa, y me dijo para un año más. Me hizo muchísima ilusión esa reunión", aseguró, desvelando también que "no" le tuvo "que dar muchas vueltas a la situación".

"Le di unas vueltas porque a todas las decisiones hay que dárselas, pero rápido tomé esa decisión", aseguró Balenziaga, que, "viendo lo que ha pasado en la temporada pasada y en ésta, tenía claro que estaba en condiciones para estar un año más".

Hasta el punto, según indicó, de que, a pesar de sus 34 años, "si el Athletic hubiera optado por no renovarme me hubiera gustado seguir jugando".

"Físicamente me encuentro bien y, sobre todo, sigo con muchísima ilusión. El fútbol me gusta muchísimo y me encanta venir todos los días a entrenar", añadió, aun aceptando que "desde que empezó esta temporada tenía claro que podía ser" su "última temporada" en el equipo rojiblanco.

Balenziaga, no obstante, admitió que "la labor en el vestuario" que lleva a cabo y que destacó especialmente Marcelino García Toral hace unos días "la habrán tenido en cuenta" en el club bilbaíno.

En ese sentido, confesó que le "encantaron" las "palabras" de Marcelino. "Agradezco muchísimo que tenga esa opinión sobre mí, cuando escuchas unas palabras así sobre ti uno se enorgullece", reconoció.

En ese sentido, tiene claro que "la clave" de su continuidad ha sido su rendimiento: "los números están ahí, he podido jugar muchos partidos esta temporada, me he sentido a gusto en el campo y lo sigo haciendo, sigo aportando al equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Esa ha sido la clave", resumió un jugador un tanto discutido en Bilbao en lo futbolístico pero al que también se le reconoce una trayectoria ligada a una de las mejores últimas décadas del club vasco en cuanto a resultados y protagonismo en diferentes competiciones.

Balenziaga, que suma 314 partidos oficiales con el conjunto bilbaíno, 28 de ellos esta campaña, es el cuarto futbolista de la actual plantilla que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca solo por detrás de Iker Muniain (489), Óscar de Marcos (448) e Iñaki Williams (330). Y en su palmarés cuenta con los dos títulos de Supercopa conquistados por el Athletic, en 2015 y 2021.