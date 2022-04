El lamento de Clemente al ver a su Athletic Club y la comparación que le hace con Betis y Real Sociedad

El entrenador vasco no suele morderse la lengua y aunque estuvo poco tiempo en Heliópolis habla sobre su modelo de fútbol y la cantera verdiblanca

Retirado ya del primer plano deportivo y con trabajos algo más exóticos que atractivos, como fue su última aventura como seleccionador de Libia, el cual acaba de abandonar, Javier Clemente tiene ahora más tiempo libre para dedicarlo al fútbol español, donde ha tenido más éxitos, siendo el Athletic Club el equipo de su vida y el equipo al que más atención le presta.

Eso no le impide también observar las andanzas de algunos equipos a los que ha entrenado este trotamundos de los banquillos, siendo Real Sociedad o Real Betis, dos de ellos. Siempre polémico y sin pelos en la lengua para decir su verdad, Javier Clemente pasó por los micrófonos de Onda Vasca en donde se lamentó de un poco de la trayectoria del Athletic Club, el cual cree que ha perdido bastante peso deportivo en comparación a lo que ha sido siempre históricamente en LaLiga.

"Nuestro modelo está rindiendo por debajo de los jugadores que se utilizan. Aunque algunos se hayan marchado de Bilbao nos da para aspirar a mucho más, pero para conseguirlo hay que hacerlo desde el principio, no al final. Desde que se inicia la temporada hay que estar convencidos de que se va a quedar arriba", afirmó sobre el modelo icónico del Athletic Club, aunque también aseguró de que no sería un fracaso para la entidad vizcaína el no clasificarse para competición europea. "Para mi no sería un fracaso no ir a Europa porque la exigencia es muy diferente, para mi la palabra fracaso es fea y creo que ese fracaso no se da porque lo intentan, pero es que no es suficiente con eso, hay que conseguirlo", argumentó.

Javier Clemente compara los modelos de Athletic Club, Real Sociedad y Real Betis

Javier Clemente no dudó en comparar los modelos de Athletic Club, Real Sociedad y Real Betis, sorprendiendo su seguridad a la hora de hablar del conjunto verdiblanco cuando estuvo en la temporada 1998/1999, de la cual han pasado ya casi 25 años. "A veces parece que es despectivo si comparas por ejemplo el modelo de la Real con el del Real Betis. Yo he estado en el Betis y en la Real Sociedad, y la verdad es que no es el mismo. En algunos casos sí hacen casi igual, pero la diferencia está en que la Real hace un trabajo fundamental de cantera 100%. Y es más, sube más fácil a los jugadores al primer equipo que nosotros porque en ciertas cosas lo tiene más fácil".