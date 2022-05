Bochini: "Guardaré este 'One Club Man' en el mejor lugar de mi vitrina"

Bochini: "Guardaré este 'One Club Man' en el mejor lugar de mi vitrina"

El exfutbolista Ricardo Enrique Bochini, leyenda del fútbol argentino, aseguró que guardará el premio 'One Club Man' con el que le ha reconocido el Athletic Club por sus 20 años de carrera en el Independiente "en el mejor lugar" de su amplia vitrina de trofeos.

"Va a ser uno de mis grandes premios", aseguró el 'Bocha' en la rueda de prensa que ofreció en San Mamés, donde este sábado recibirá, antes del partido liguero entre Athletic y Valencia, el trofeo que el club bilbaíno otorga a exjugadores que solo han vestido una camiseta en la elite a lo largo de su trayectoria.

"Soy el primer sudamericano que lo recibe y es el primer premio que recibo fuera de Argentina. Estoy muy orgulloso de que un club tan grande como el Athletic, conocido en todo el mundo, me otorgue esta distinción que voy a compartir con toda la gente de Independiente", explicó.

Bochini subrayó que el 'Rojo' es su "segunda casa", después de la que le vio nacer en Zarate, y además también "su vida" y el club que le "dio todo" desde los 15 años.

"Dormía, almorzaba y cenaba en la pensión de Independiente. Me decía que por qué no iba a jugar a otro lado, pero el orgullo que tengo de haber estado 20 años en Independiente, haber ganado tantos títulos y recibir el cariño de la gente hasta hoy no hay plata que lo pague", confesó.

Se sintió también feliz el '10' de compartir palmarés en este 'One Club Man' con futbolistas como Matt Le Tissier, Paolo Maldini, Sepp Maier, Carles Puyol, Billy McNeill o Ryan Giggs y especialmente de recibirlo 31 años después de que colgara las botas en 1991.

Este galardón llega unos meses después de que el Independiente decidiera añadir a su estadio, el Libertadores de América, el nombre de Ricardo Enrique Bochini.

"Es lo máximo que le puede pasar a un jugador. Hasta Maradona cuando estuvo en la cancha de Independiente hace dos años dijo que el nombre de la cancha debía de ser el mío. En diciembre el club decidió agregarlo y para mí fue una de mis mayores alegrías, como si hubiese ganado varios campeonatos", admitió.

A la conclusión de la rueda de prensa, Bochini participó en una charla con el escritor también argentino Eduardo Sacheri sobre el Club Atlético Independiente.

El acto sirvió de presentación del festival 'Letras y Fútbol 2022' organizado por la Fundación Athletic. Junto a Bochini y Sacheri estuvieron en 'La Catedral' el periodista Jorge Barraza para hablar "sobre la leyenda" del 'Rojo' y "el funcionamiento general del mundo", en alusión al título del último libro de Sacheri.