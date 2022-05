Villalibre vuelve a la convocatoria y Sancet sigue de baja

El delantero Asier Villalibre, ya recuperado de la lesión muscular que le ha tenido de baja los dos últimos partidos, ha regresado a la convocatoria del Athletic Club para el partido liguero de este sábado ante el Valencia en San Mames, un choque que vuelve a perderse un Oihan Sancet que podría haber dado ya por finalizada su temporada por unas molestias de pubis.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico del equipo bilbaíno, Marcelino García Toral, ha reconocido que "va a ser complicado" que el internacional sub-21 pueda volver a jugar en este curso, al que le quedan cuatro jornadas. No obstante, tampoco quiere "descartarlo definitivamente".

"Pero va a ser difícil, todavía no hace trabajo de campo. La recuperación no va de la forma mas optimista que creíamos", asumió, en todo caso, el técnico asturiano.

En lo que no ha querido entrar Marcelino es en si considera que Sancet debe operarse o no. "No puedo dar información concreta, no he recabado opiniones. Me centro más en los disponibles. Los que no lo están dependen mas de los médicos y fisios que de lo que me ocupa a mí", resumió la situación.

Junto a Villalibre, es novedad en la citación Julen Agirrezabala, el meta del filial y portero titular cuando no juega Unai Simón en detrimento de Jokin Ezkieta, descartado esta vez de la lista.

Así, los 23 futbolistas citados por Marcelino para recibir mañana al Valencia son Unai Simón; Oscar de Marcos, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Nico Williams, Dani García, Mikel Vesga, Iker Muniain; Raúl García, Iñaki Williams; Julen Agirrezabala, Íñigo Lekue, Alex Petxarroman, Ander Capa, Daniel Vivian, Unai Núñez, Mikel Balenziaga, Unai Vencedor, Oier Zarraga, Alex Berenguer, Nico Serrano y Asier Villalibre.