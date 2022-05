El tercer puesto y la Liga Conferencia en juego

Sevilla/Bilbao, 21 may (EFE).- El Sevilla y el Athletic cierran la temporada con un partido en el Sánchez-Pizjuán en el que ambas formaciones tienen algo en juego, ya que la andaluza, con la Liga de Campeones amarrada, posee opciones aún de ser tercera en la tabla y la vasca busca ese séptimo lugar que le meta en otra competición europea, la Liga Conferencia.

Los sevillistas lograron la pasada jornada, con el empate a uno en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, el punto que necesitaban para asegurar la cuarta posición y con ella estar por tercer curso consecutivo en la 'Champions', pero ese resultado ante el equipo del argentino Diego Simeone también dejó abierta la posibilidad de subir un puesto en la clasificación.

Para ello, los de Julen Lopetegui, quien no se podrá sentar en el banquillo por acumulación de amonestaciones, tienen que conseguir un punto más que el conjunto colchonero, al que le tiene ganado el coeficiente particular y que juega en San Sebastián ante la Real Sociedad, equipo que ya no se puede mover de la sexta plaza tras el empate del Betis del viernes en el Bernabéu frente el Real Madrid (0-0).

En cualquier caso, la cita de despedida de la campaña en el estadio de Nervión llega con el objetivo básico de los hispalenses cumplido, el de estar entre los cuatro primeros, con lo que ha bajado la presión con la que se podía plantearse el encuentro.

El preparador guipuzcoano afronta la cita con las bajas seguras por lesiones de larga duración del centrocampista brasileño Fernando Reges y del extremo Suso Fernández, más la del delantero francés Anthony Martial, quien tampoco se ha recuperado de unas dolencias, según desveló el propio Lopetegui este sábado en su comparecencia de prensa.

Además, estará ausente el mediocentro de contención serbio Nemanja Gudelj, éste sancionado por acumulación de amonestaciones, aunque en este capítulo es alta el mediapunta argentino Erik Lamela, quien no estuvo en Madrid por el mismo motivo.

Una de las incógnitas que se plantea para recibir a la formación vizcaína es la del portero, ya que el habitual titular, el marroquí Yassine Bono, podría cederle el puesto al serbio Marko Dmitrovic y así asegurarse el honor de acabar como el guardameta menos goleado de la categoría en la presente temporada, aunque este aspecto no quiso aclararlo el técnico vasco, que remitió a conocerlo en la alineación que se ofrezca el mismo domingo.

Por lo demás, Lopetegui utilizaría a sus habituales titulares en busca de los tres puntos para acabar de la mejor manera ante sus seguidores en una campaña en la que el equipo ha generado dudas por su juego en los últimos meses, como lo refleja el dato de que los pasados cuatro partidos han sido todos empates.

El Athletic encara el choque de este domingo en el Pizjuán con la necesidad de mejorar el resultado que obtenga el Villarreal en el Camp Nou para obtener el billete europeo que le permita disputar la temporada que viene la novedosa Conference League.

Una situación ya conocida en el equipo bilbaíno la de jugarse Europa en una visita en la última jornada al Sevilla, frente al que hace tres temporadas dilapidó una situación aún mejor en una de las mayores decepciones del último lustro en el equipo vasco.

Aunque en esta ocasión, al revés que en aquella de 2019, no depende de sí mismo y deberá mirar constantemente al campo del Barcelona para saber si volverá o no a competición continental. La condición que tiene para ello es mejorar el resultado de un Villarreal que tiene a un punto en la tabla y al que supera en los enfrentamientos directos (2-1 en San Mamés y 1-1 en La Cerámica).

Para el difícil reto de puntuar a domicilio ante un Sevilla que se juega la tercera plaza y lo que económicamente conlleva, Marcelino García Toral tiene a la delantera diezmada. Ya que Oihan Sancet, por una pubalgía, y Nico Williams, con una lesión muscular, son bajas seguras.

También parecía que lo iba a ser Raúl García, que tuvo que retirarse con una lesión muscular antes del minuto 20 del choque de la última jornada ante Osasuna. Pero ya durante la semana aseguró que intentaría recuperarse y Marcelino cuenta con ello.

"Raúl fue entrenando individualmente durante la semana, ayer se incorporó un poco al grupo, hoy trabajó con todos con normalidad y veremos mañana si esta disponible o no, pero tiene buena pinta", se mostró optimista el técnico.

El que parece que jugará sin problemas es Yeray Álvarez, que acabó en precarias condiciones físicas tras pedir un cambio que al final no se llegó a realizar y al que el técnico no incluyó ni entre las bajas ni entre los que están en duda.

Así que la única duda para el once es saber, si ante la escasez de delanteros, en caso de que no juegue Raúl lo haga Asier Villalibre como acompañante de Iñaki Williams o sea Alex Berenguer el segundo delantero y que Oier Zarraga ocupe el puesto de Nico Williams en la banda derecha, en el que Berenguer es su relevo natural y hasta hace poco titular fijo.

Por lo demás, parecen seguros en el once Unai Simón bajo palos, Oscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales, Dani García y Mikel Vesga en un doble pivote para el que también cuenta Unai Vencedor, y el capitán Iker Muniain en la banda izquierda del medio campo.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Dmitrovic; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Delaney, Joan Jordán; Ocampos, 'Papu' Gómez, 'Tecatito' Corona; En-Nesyri.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer, Dani García, Vesga, Muniain; Raúl García, Iñaki Williams.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 22:00 CET (20:00 GMT).