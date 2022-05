Alkorta se lamenta de la marcha de Marcelino

El actual director deportivo del Athletic ha analizado la triste despedida del entrenador asturiano y varios asuntos más del club

El director deportivo del Athletic o por lo menos hasta el 30 de junio, ha repasado la salida de Marcelino del banquillo del conjunto rojiblanco y varios asuntos que se han tratado en los últimos meses en la entidad bilbaína en un programa de Durangaldeko Telebista.

La despedida de Marcelino ha sido un tanto dolorosa para los aficionados del Athletic y sobre todo para el vestuario. "Fue emocionante después de trabajar año y medio con él, te das cuenta de que es un tío cariñoso y las cosas que dijo lo hizo con mucho sentimiento. Nos llegó a todos. Le veíamos que le ha dado mucha pena irse, pero es así", decía Alkorta.

La decisión de irse ha sido difícil puesto que el entrenador no contaba con muchos apoyos de los candidatos a la presidencia del Athletic Club debido a que quieren aspirar a más. "Yo hasta el final tenía todavía esperanzas de que continuase. Sobre si se ha sido justo con él€Justo o injusto... tiene muchos matices. Si creo que no nos hemos dado cuenta del todo que hemos tenido un entrenador top. Ha habido momentos en el que me ha extrañado algún comentario o crónica. No sé si es justo", decía el director deportivo.

Sobre las opciones que barajan los candidatos Alkorta ha dicho lo contrario: "Sin duda ha sido su primera opción siempre la del Athletic. En eso no hay ninguna duda".

Rafa Alkorta incluso se atrevió a poner nota a la trayectoria de Marcelino en el banquillo bilbaíno: "Para mí Marce debe tener una nota alta sí o sí. Heredó una y jugó tres finales más. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que ha hecho este equipo. En año y medio hemos ganado a todos, hemos visto el fútbol de hoy en día: rápido, vertical y ofensivo".

El club quiere apostar por algo más para llegar a Europa y Rafa Alkorta sabe la exigencia que ello conlleva: "Siempre queremos ir a Europa, porque tenemos equipo para estar ahí. Este año otra vez hasta el último partido.

La base del proyecto del Athletic siempre ha pasado por la gestión deportiva de Lezama y eso es una de las cuestiones a tener en cuenta: Hay un problema que está claro, por eso la solución al problema la tenemos en Lezama, en los chavales, en nuestra metodología. Tenemos que seguir mejorando sin parar para cada vez sacar más jugadores que vayan nutriendo al primer equipo".