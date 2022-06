Elecciones a presidente del Athletic Club de Bilbao: fecha, horario, candidatos y futuro entrenador

Iñaki Arechabaleta, Ricardo Barkala y Jon Uriarte son los tres candidatos a futuro presidente del Athletic Club, sustituyendo a Aitro Elizegi

El Athletic Club vivirá el próximo 24 de junio de 2022 las elecciones a nuevo presidente, en las que los socios del conjunto bilbaíno tendrán que elegir al futuro mandamás de su club, sustituyendo así a Aitro Elizegi.





Las elecciones a presidente del Athletic Club: fecha, día y horario

El viernes 24 de junio, en horario ininterrumpido desde las 9:00 horas hasta las 21:00, el Athletic Club llevará a cabo sus elecciones a nuevo presidente de la entidad. Unas votaciones a las que podrán acudir los socios del Athletic Club de Bilbao, estando las unas en el Estadio de San Mamés.

Según ha informado el Athletic Club a través de su página web existirán un total de al menos 25 urnas, destinadas 24 de ellas al voto presencial de los socios. Las restantes serán para el voto por correo. Para ejercer el derecho a voto, los electores deberán identificarse mediante el DNI o el pasaporte en vigor.

¿Qué socios pueden votar a las elecciones a nuevo presidente del Athletic Club?

Según indica el Athletic Club en la página web oficial para las elecciones, serán electores los socios y socias de número que cumplan los siguientes requisitos:

Tener la mayoría de edad civil

Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles.

No tener suspendida su condición de Socio o Socia al momento de convocarse las elecciones.

Gozar de una antigüedad de un año ininterrumpido como Socio o Socia del Club.

Estar incluido en el Censo Electoral.

Los candidatos a la presidencia del Athletic Club en las elecciones del 24 de junio de 2022

A las elecciones a presidente del Athletic Club se presentan tres candidatos: IñakiArechabaleta, Ricardo Barkala. Jon Uriarte. No obstante, los candidatos aún deben conseguir un 5% de apoyos entre el electorado para poder presentarse oficialmente:



El plazo de presentación de Candidaturas se iniciará el jueves, día 26 de mayo de 2022 y finalizará el sábado 4 de junio de 2022, a las 24:00 horas.

Serán admitidas las candidaturas que sean promovidas por al menos un 5% de los socios y socias con derecho a voto. Sólo serán considerados válidos los avales a candidaturas recogidos en los impresos oficiales que expedirá el club, en los que además de su firma manuscrita por ellos rubricada, deberán constar el nombre, apellidos, DNI y código de Socio, acompañado de la fotocopia del DNI en vigor o fotocopia del Pasaporte en vigor, debiendo aprobarse dicha documentación por la Junta Electoral. Cualquier aval para una candidatura presentado en documentación distinta de la aprobada oficialmente por la Junta Electoral y expedida por el Club, o recogido fuera de los plazos señalados en el artículo 73 de los Estatutos del Club será declarado nulo.

Iñaki Arechabaleta, candidato a presidente del Athletic Club

El proyecto deportivo de Arechabaleta girará en torno a la cantera. Su objetivo es posicionar a Lezama como una referencia formativa de primer nivel tanto a nivel nacional como internacional.



Ricardo Barkala, candidato a presidente del Athletic Club

La gran aspiración de Barkala, en sus propias palabras, es "intentar que el Athletic sea el principal destino de cualquier futbolista de origen o formación vasca".

Jon Uriarte, candidato a presidente del Athletic Club

La propuesta de Uriarte pasa por una modernización del club en todos los niveles.

¿Cuándo se conocerá oficialmente a los candidatos definitivos a la presidencia del Athletic Club?

La proclamación de las candidaturas definitivas por parte de Junta Electoral será el jueves 9 de junio de 2022, a las 18:00 horas y se publicarán en el tablón de anuncios del Club durante 7 días, hasta las 18:00 horas del jueves 16 de junio 2022.

¿Quién será el nuevo entrenador del Athletic Club para la 22/23?

El nombre del futuro entrenador del Athletic Club para la 22/23 es una de las grandes incógnitas abiertas. La marcha de Marcelino, quien decidió dejar el club al cumplir su contrato una vez que su valedor, Aitor Elizegi, no se haya presentado a la reelección, ha dejado vacante el puesto. Diego Martínez era uno de los nombres que ha sonado fechas atrás, habiéndose vinculado recientemente por el Espanyol. Valverde sigue libre, mientras que Lopetegui, quien también ha sido relacionado con alguna de las candidaturas, no acaba de aclarar su continuidad all frente del banquillo del Sevilla FC.