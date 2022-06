Los candidatos hablan tras depositar su voto: "Creemos que vamos a ganar"

Uriarte, Barkala y Arechabaleta han reflejado sus ideas sobre la campaña para presidir al Athletic de Bilbao

Hoy se celebran las tan esperadas elecciones a la presidencia de uno de los equipos históricos de la liga española, el Athletic Club. Los tres candidatos que se han presentado para dirigir el futuro proyecto del conjunto bilbaíno han votado a lo largo de la mañana.

Jon Uriarte depositó el voto bien temprano y pudo dejar algunas declaraciones después de hacerlo. "Creemos que vamos a ganar. Estamos preparados para celebrar esa victoria. Si se da otro resultado lo recibiremos también con deportividad, pero pensamos que somos la candidatura favorita...Invito a los socios y socias a participar. El futuro del club está en juego y a los que quieran el proceso de transformación les pediría que nos voten a nosotros", decía Uriarte.

Iñaki Arechabaleta también depositó su voto en las urnas y dejó algunas declaraciones. No hay que olvidar que el principal discurso emitido por el candidato es el regreso de Marcelo Bielsa al banquillo de los leones. "Hablé con él ayer por la tarde y está expectante. Tiene confianza en que ganemos y tiene la cabeza ya en Bilbao. Está con mucha ilusión y ganas de ponerse a currar con este magnífico equipo que hemos formado", declaró Arechabaleta.

También aprovechó para atacar alguna que otra propuesta de otro candidato, como la de Barkala, quien cree poder fichar con creces a Jon Moncayola pagando su cláusula de 22 millones de euros. "Lanzar ese órdago de última hora me parece muy imprudente. Si cualquiera que salga presidente quiere intentar contratar a Moncayola, la declaración de ayer nos ha hecho un flaco favor", afirmaba Arechabaleta en referencia a las palabras de Barkala.

Precisamente Ricardo Barkala tras su voto renegó las palabras de Arechabaleta. "Si hemos dicho que le queríamos es con conocimiento de causa, somos gente seria. No es una irresponsabilidad ni una imprudencia. Estamos en ello y hemos tenido contactos. No lo hemos dicho por decir. Moncayola es uno de ellos y estoy seguro de que la mayoría de los socios aprueba esta estrategia. No puedo decir nada más. Esto es delicado y hemos dado todos los pasos que se pueden dar para decir lo que hemos dicho", decía el candidato.

Los socios podrán elegir a su presidente durante el día y al final de la noche se conocerá a la persona que lleve las riendas del Athletic Club en los próximos años. Todos los candidatos esperan lo mejor para el club tras las decisiones de los socios.