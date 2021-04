Aún colea la mano del Sevilla-Atleti: comunicado y más presión para el Betis el domingo

La aplicación del VAR sigue generando polémica y ríos de tinta en España, donde cada temporada, incluso durante las mismas, se cambian las normas, produciendo desconcierto e indignación en muchos casos. Las manos que cortan jugadas de ataque se pitan todas, si están en posición natural ya no, si el defensa está cayendo no puede quitarla porque se lastimaría... Un desbarajuste. En principio, se dijo que cada gol se analizaría por si existía un fuera de juego o una falta previa que lo invalidase, como así ocurrió en ciertas acciones, aunque no en la mano de Ocampos con que impidió el despeje de Trippier justo antes de que Navas sirviese a Acuña el gol del triunfo (1-0) este domingo en el Sevilla-Atlético de Madrid.

Todos los analistas hablan o bien de involuntariedad o de una serie de pases posteriores que convierte la acción del gol nervionense en otra jugada diferente, por lo que Gil Manzano y sus auxiliares desde Las Rozas hicieron bien en no anular el tanto, si bien desde la capital de España claman contra esta decisión, máxime cuando Barcelona y Real Madrid se han acercado ya tanto al líder que lo que parecía un título de LaLiga casi seguro está ahora seriamente en entredicho. Por si acaso, desde el entorno colchonero (no así su técnico, Simeone, que restó importancia a ese incidente y prefirió censurar el juego de los suyos antes que al colegiado) están calentando el duelo del domingo (21:00 h).

Y es que la visita al Betis, previa al choque entre catalanes y rojiblancos, podría ser determinante para el posible 'sorpasso'. Todavía no se conocen las designaciones arbitrales, aunque el Atlético ya hace campaña para que le compensen de ser posible por el presunto agravio del Sánchez-Pizjuán. Así, la Unión de Peñas del club madrileño, que no es la Federación pero agrupa a varios centenares de asociaciones de base, emitió un comunicado en el que señala que su equipo "fue gravemente perjudicado por un arbitraje del ínclito Gil Manzano, tan tendencioso como malintencionado, ya una costumbre tan perniciosa y grotesca como lo es su propia actitud chulesca y provocativa".

Sigue así el escrito: "Ya estamos constatando que 'la mano que mece la cuna' ha puesto en marcha la maquinaria para evitar toda posibilidad de que el Atleti pueda disputar el título en igualdad de condiciones. Y no vamos a permanecer callados. Por ello, estaremos muy atentos a las próximas designaciones arbitrales del melifluo Velasco Carballo y a las actuaciones de sus subordinados. Nunca dejaremos de denunciar la permanente manipulación de la que es objeto la competición por parte de los que la gestionan de manera tan miserable. No nos importa perder, porque eso forma parte del juego y esta afición ya ha demostrado sobradamente en el pasado lo que es saber perder de manera elegante, pero no nos gusta vernos asaltados de manera tan burda. No creemos que los árbitros sean malos, pero sí que en el arbitraje hay malas personas".