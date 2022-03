Simeone da su sitio al Betis, se acuerda de Pellegrini y pide "cuidar" a Joaquín

Elogios del entrenador argentino a su próximo rival, directo por la Champions, así como a su entrenador y su capitán

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, analizaba este sábado en sala de prensa el encuentro de este domingo (21:00 horas) en el Estadio Benito Villamarín ante un Real Betis que les antecede en la clasificación de LaLiga y que, al ser tercero, es un rival directo por las plazas de Champions League. El míster argentino se deshizo en elogios hacia su homólogo heliopolitano, amén de analizar el buen momento de su anfitrión este fin de semana y la remontada que están protagonizando los colchoneros, atendiendo a otros asuntos de actualidad.



'MADE IN PELLEGRINI'

"Seguimos en esta Liga que habíamos denominado de 14 partidos. Nos enfrentamos a un rival que está muy bien. Con la llegada de Manuel Pellegrini ha logrado algo fantástico, como en la trayectoria de todos los equipos en los que ha estado, imponiendo su visión de juego, su dinámica, cómo le gusta que jueguen sus equipos. Lo admiro mucho. Es un entrenador que nos ha marcado a todos los que empezamos hace unos años a ser entrenadores. El Betis refleja la sensibilidad de Manuel Pellegrini"



EL NUEVO ROL DE SUÁREZ

"He tenido mucha fortuna como entrenador, porque me tocó dirigir a Fernando Torres, campeón del mundo, de la Champions, de la Premier en Inglaterra... Y se ha entrenado siempre de la misma manera, jugara o no. Estoy viviendo con Luis lo mismo: siempre implicado, presente y concentrado para cuando le toque jugar demostrar su vigencia y gol. Esperemos que cuando le toque jugar represente lo que estoy explicando"



MENOS ROTACIONES

"Las palabras 'segundo plano' no las usamos. Buscamos que jueguen los que mejor compitan para el objetivo que tenemos todos. Hay chicos que están mejor en algunos momentos; buscamos equilibrio, compensar la parte emocional de los que juegan y los que no lo hacen... Y luego está el grupo; si el grupo está fuerte, normalmente las cosas salen bien"



HÉCTOR HERRERA

"Venía entrenándose de una manera muy buena, y el entrenador, que soy yo, no le daba los minutos que se merecía o pedía, porque jugaban otros futbolistas. Son las elecciones que tengo que tomar como entrenador. Lo mismo que vivimos en el arranque de la temporada: con el cambio de sistema, empezó a tener continuidad; y lo hizo como ahora, con energía, equilibrio, personalidad, dando fluidez al equipo. No tengo ninguna duda de que seguirá de la misma manera. No altera esa decisión de cambiar en su carrera; le da más tranquilidad de acabar como el caballero que es"



FEKIR Y JOAQUÍN

"Seguramente son los mejores jugadores, junto con Canales, del Betis, los que logran generar fútbol y dinámica asociativa, sea posicional o de contragolpe, en un equipo que juega muy bien, con muchos recursos. Joaquín es el futbolista que hemos visto en estos años. Siento admiración por su carrera y respeto lo que sigue siendo. El otro día le escuchaba lo que decía en el vestuario (su arenga antes de la semifinal de Copa) y habla por sí solo lo que transmitía. Quiero desearle lo mejor. Jugadores con 40 años que todavía compiten con hambre y alegría hay que cuidarlos, porque no son muchos".