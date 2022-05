¿A qué se refería Giménez? Su 'rajada' tras el Atlético-Sevilla ha montado un enorme revuelo mediático

"El Sevilla quería empatar... Y no sólo el Sevilla", señaló el central uruguayo, que aseguró que se dio una situación "inaguantable" pero que echó balones fuera cuando el periodista de Movistar+ le instó a aclarar a qué se refería

¿A qué se refería José María Giménez? En las últimas horas no se habla de otra cosa. Hay, incluso, quien argumenta que se está refiriendo a un amaño en el Atlético de Madrid-Sevilla FC, que acabó con un 1-1 que le vale a los nervionenses para sellar la clasificación de la Champions y a los colchoneros para mantener el tercer puesto -con casi diez millones como premio-. Evidentemente, esa acusación sería imposible de demostrar, como tampoco es acreditable que el Getafe y el Barça acordasen el 0-0 que dejaba en Primera a los azulones y sentenciaba la segunda plaza para los culés. Probablemente, salvo que al central uruguayo, o a cualquier otro, le dé por aclararlo, nunca se sabrá si ocurrió algo ilícito, poco ético o antideportivo.

"El Sevilla FC quería empatar. Y no sólo el Sevilla FC. Ojalá la temporada que viene, así como nos dan charlas a nosotros hagan charlas con los demás, porque realmente hay cosas que no se entienden y uno mucho no puede hablar, porque después pasa lo que pasa. Siempre respeto todo, a todos los trabajadores de este deporte, pero hay cosas que son inaguantables", espetó Giménez en declaraciones a Movistar+, nada más acabar el partido en el Wanda y sin que nadie le preguntase nada concreto.

"Ojalá que el año que viene sea todo más dinámico, diferente, que realmente no haya miedo a equivocarse y que nosotros, dentro de nosotros, que esta temporada nos sirva de experiencia para la que viene para conseguir objetivos importantes", continuó Giménez, que, cuando fue preguntado por quién decía todo eso, respondió "por nadie". "Por nadie, por nadie, que el Sevilla quería empatar y ya está", añadió, en lo que de toda la vida se ha calificado como 'tirar la piedra y esconder la mano'.

Giménez había marcado el gol del Atlético ante el Sevilla, un certero cabezazo con el que abrió el marcador, dando esperanzas de Champions a un Betis que ganó al Granada CF con un doblete de Juanmi: "Siempre es bonito marcar un gol y más con la gente en nuestro estadio, pero el resultado que buscamos no era éste", recalcó el central, que admitió la "sensación agridulce" de la temporada de su equipo y que consideró que "habría sido bonito que hubiese marcado" Luis Suárez "al ser el partido en casa y ante la gente".