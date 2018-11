El reto más complejo de Oblak

El Atlético de Madrid-Barcelona enfrenta este sábado al portero esloveno Jan Oblak con su reto más difícil frente al argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el bloque azulgrana, el rival que más goles le ha marcado, que más le ha ganado y con el que sólo ha dejado su marco a cero una vez.

Son datos llamativos vista la trayectoria del cancerbero en sus cuatro años en el conjunto rojiblanco, tres y medio desde que asumió la titularidad constante en el esquema del argentino Diego Simeone, porque ha dejado su portería sin un solo daño en cien de sus 179 partidos oficiales, porque sólo ha perdido 32 choques bajo los palos del Atlético y porque ha encajado 116 goles con su actual equipo. Números imponentes de los que se ha librado todavía el bloque azulgrana, al que sólo le ha ganado una vez en once duelos contra él, en el choque de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de 2015-16 por 2-0 en el Vicente Calderón, con dos goles de Antoine Griezmann. Ese es también el único ejemplo en el que terminó un partido sin un solo gol en contra ante los azulgranas. En los otros diez encajó algún tanto el portero esloveno, que ha perdido ocho veces con el Barcelona. Es una cuarta parte de sus derrotas globales, 32, bajo los palos del conjunto rojiblanco. Después están el Villarreal, con tres; el Real Madrid, el Espanyol, la Real Sociedad y el Bayern Múnich, con dos; y el Chelsea, el Sporting de Gijón, el Sporting de Lisboa, el Olympiacos, el Sevilla, el Celta, el Málaga, el Levante, el Benfica y el Dortmund, con una.

También es el adversario que más dianas le ha marcado, con dieciséis goles, en su carrera en el Atlético, junto al Real Madrid, aunque el club blanco con cinco enfrentamientos más. Los dieciséis tantos del Barcelona son una séptima parte de todos los recibidos por el cancerbero en sus 179 choques como rojiblanco. Seis de ellos los marcó el argentino Lionel Messi, con el que se ha enfrentado en once ocasiones, aunque sólo dos de esos tantos de la estrella azulgrana se concentran en los últimos cinco enfrentamientos entre sí. En el más reciente no sólo batió a Oblak, sino que su golazo de falta fue determinante para el triunfo (1-0). Cuatro corresponden al uruguayo Luis Suárez, acumulados en tres de sus once choques contra el esloveno, entre ellos el único precedente entre ambos equipos en el Wanda Metropolitano, el 1-1 del 14 de octubre de 2017, mientras que, con ambos juntos en el ataque titular azulgrana, han logrado nueve dianas entre los dos.

De nuevo, Oblak se cruza con ellos. El guardameta menos goleado de este campeonato, con ocho tantos en 12 jornadas (él ha jugado todos los minutos) frente a los dos mejores goleadores, con nueve goles cada uno en las primeras doce citas, de las que Messi sólo ha disputado diez. El '10' azulgrana ha logrado 392 dianas en LaLiga. Un duelo enorme, clave, en el encuentro del próximo sábado en el estadio Wanda Metropolitano, donde el portero aún se hace más grande. En sus últimos 20 partidos en ese escenario, ha mantenido su fortaleza indemne en quince de ellos y sólo ha recibido ocho goles en su campo, cuatro el pasado curso y cuatro en la actual campaña.



Los números de Oblak, Messi y Luis Suárez en esta liga:

Minutos: 1.080 Minutos: 781 Minutos: 1.009

Partidos: 12 Partidos: 10 Partidos: 12

Titular: 12 Titular: 9 Titular: 11

Completos: 12 Completos: 8 Completos: 9

Goles en contra: 8 Goles: 9 Goles: 9

Paradas: 29 Tiros: 39 Tiros: 36

Penaltis en contra: 0 Goles penalti: 1 Goles penalti: 3

Penaltis parados: 0 Asistencias: 5 Asistencias: 4