Nueva guerra Barça-PSG: "No respeta las normas"

Es de por sí conocida la tensa relación que mantienen Barça y PSG desde el verano de 2017. Los continuos tirones que se produjeron en ese mercado de traspasos a raíz del interés del club azulgrana por Marco Verratti, acabaron con la sorprendente marcha de Neymar al club parisino a cambio del pago de su cláusula (222 millones de euros). No eran los primeros contactos entre ambas entidades, ya que ya había habido interés por Thiago Silva o Marquinhos, pero sí acabó siendo el más traumático. Un año y medio después, se 'repite' la historia.

Esta vez el protagonista es Adrien Rabiot. El centrocampista francés tiene decidido abandonar París y parece que Barcelona es su destino. Desde verano son constantes los contactos con la madre y agente del futbolista, Veronique Rabiot, pero la negativa del PSG a vender truncó la operación. Ahora, a escasos meses de que Rabiot quede libre para negociar, se vuelve a reabrir la vía de un traspaso.

En la capital francesa ya son conocedores de las intenciones del jugador de no renovar, por lo que desde el club ahora disparan en contra del Barcelona por, según su punto de vista, negociar desde hace meses a sus espaldas. Así lo ha dejado claro Antero Henrique, el director deportivo parisino, en declaraciones a Radio Montecarlo: "Siempre nos sorprenden los clubes que no respetan las normas. En verano recibimos una oferta, exactamente el día 29 de agosto a las ocho de la tarde. Esto es sencillo, significa que que el Barcelona llegó a un acuerdo con Rabiot antes de venir a hablar con nosotros. Por eso creo que la oferta de ellos fuera tan baja". "Ahora Rabiot nos ha comunicado que no quiere continuar con nosotros, y viendo las negociaciones con el futbolista, no creo que el Barcelona llegara a un acuerdo con él en apenas 24h. Insisto, la propuesta fue ridícula, y demuestra que el Barcelona no respeta las normas", concluyó.