Todibo es oficialmente culé

Jean-Clair Todibo ya es jugador del Barça. El club confirmaba esta mañana que el central francés de 19 años llegará sin coste alguno y se incorporará a la plantilla azulgrana el próximo mes de julio, una vez haya finalizado el contrato con su club actual, el Toulouse FC.

"Estoy muy feliz de haber firmado con el FC Barcelona a partir de Julio de 2019. Es más que un club y les agradezco su confianza. Será una nueva etapa en este inicio de mi carrera y voy a poner todo de mi parte para conseguir grandes cosas", indicó el futbolista en su cuenta de Twitter.

Han sido varios clubes los que han puesto el ojo encima al jugador, pero su deseo de venir al Barcelona ha sido determinante.

De momento, cuando llegue al Barça realizará la pretemporada de la próxima campaña con el equipo, y, en función de su rendimiento, el club decidirá si se marcha dedido o se queda para pasar a formar parte del primer equipo.

Su imponente altura (1'90 metros) le permite ser un central muy bueno con los balones aereos. Eso, sumado a una buena salida de balón, adquirida gracias a la formación como centrocampista que recibió en categorías inferiores, y a su asombrosa agilidad cuando el equipo tiene que replegar, lo convierte en un jugador formidable.

Todibo ascendía este año al primer equipo del Toulouse, después de haber jugado dos temporadas en la cantera. Se convirtió en una pieza clave en la defensa del equipo viola, aunque solo llegó a disputar 11 partidos antes de ser apartado del once titular.

Los problemas con la negociación de un nuevo contrato para el futbolista y el deseo del mismo de fichar por uno de los equipos más grandes de Europa, han dado como resultado la relegación de Todibo al banquillo del Toulouse desde el pasado mes de noviembre, y todo apunta a que no volverá a jugar hasta que llegue a la entidad blaugrana. Aun así, el jugador mostró su agradecimiento a su club: "en este momento soy un jugador del Toulouse FC y estoy disponible para ayudar a mis compañeros todo el tiempo que me queda en este club. El Toulouse me permitió crecer y descubrir la Ligue 1 y siempre estaré agradecido".