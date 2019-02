El Barça le pone precio a Rakitic

Según un medio italiano,todas las miradas van a estar puestas en Rakitic en el próximo mercado de verano. El futbolista ha mostrado su deseo de seguir en el FC Barcelona y cumplir su contrato hasta 2021, aunque ha solicitado una mejora del mismo.

El club, que ha anunciado la extensión del contrato de su entrenador Ernesto Valverde y ha iniciado las negociaciones para la renovación de Jordi Alba, no tiene intención de negociar un nuevo acuerdo con Ivan Rakitic hasta el comienzo de la próxima temporada.

En caso de una oferta importante en la directiva azulgrana están dispuestos a vender al croata pero no a cualquier precio, el club pide hasta 80 millones por el vicecampeón del mundo, lo cual interesaría a equipos de Premier League como el Manchester United o al Paris Saint-Germain que ya estuvo tras el futbolista el verano pasado. El Inter de Milan también tiene un firme interés en el ex del Sevilla. Sin embargo, la estrategia del FC Barcelona será no considerarle transferible, pero no dudará en estudiar ofertas.