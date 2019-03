Frenkie De Jong "El Barça me pidió que eliminara al Real Madrid"

Frenkie De Jong se mostró dispuesto y con ganas de eliminar al Real Madrid de la Champions. El nuevo fichaje del FC Barcelona habló para el diario De Telegraaf sobre el partido que disputará con su actual equipo, el Ajax, contra el Real Madrid en octavos de final de la Champions League este martes a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

El futbolista holandés, que no será jugador de pleno derecho del Barcelona hasta que acabe la temporada, reconoció que una de las principales solicitudes culés que recibió es eliminar de la Champions al equipo merengue: "El Barça me pidió cuando me fichó que eliminara al Real Madrid". De Jong se mostró con ganas de medirse al equipo de Solari: "Si eliminamos al Real Madrid sorprenderemos a todo el mundo del fútbol y pondremos el nombre del Ajax en el mapa".

En el partido de ida los blancos se impusieron por 1-2, por lo que parten como favoritos para la clasificación. Sin embargo, el jugador mantiene las esperanzas. "Tenemos que jugar ofensivamente, presionar y jugar al fútbol. Si todos participan, tenemos suficiente calidad para sorprender", aseguró el centrocampista que busca entrar por la puerta grande en el templo azulgrana.