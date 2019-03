Umtiti, tras su vuelta, admite que "no han sido tiempos felices"

El jugador del FC Barcelona, Samuel Umtiti, ha concedido una entrevista al diario francés L'Equipe. El central internacional se enfrentará a su ex equipo, el Olympique de Lyon, el próximo miércoles en la vuelta de octavos de la Champions. Una lesión de rodilla ha tenido al central retirado tres meses de los terrenos de juego. Entre sus declaraciones, Umtiti asegura que "no han sido tiempos felices".

En la pasada jornada de LaLiga, Umtiti jugó contra el Rayo Vallecano 90 minutos, encuentro que el FC Barcelona venció por tres goles a uno. No obstante, su vuelta tuvo lugar en la ida de los octavos de Champions ante el equipo francés. Umtiti reconoció en la entrevista que "quería estar ya con el grupo y tenía la voluntad de jugar, pero aún no estaba preparado físicamente".

De la misma manera, el central camerunés declaró que "es el míster quien decide, pero estoy muy contento de poder jugar, es algo que no había podido hacer los últimos tres meses. Lo más importante es tener una buena salud y que mi rodilla y mi cuerpo respondan bien".

Umtiti confirmó que ha trabajado muy duro para volver a contar para el entrenador culé y ha tenido momentos difíciles en el proceso. "En el Mundial tenía molestias pero apreté los dientes para poder jugar. Al volver, decidí detenerme para que la rodilla se recuperara, pero la recuperación duró más de lo previsto. He trabajado muy duro y he tenido momentos difíciles. Por mi cabeza pasaron muchas cosas, no sabía que decisión tomar, pero pienso que he tomado la mejor", aseguró.

El central también ha contado en el diario francés el porqué no decidió operarse y sí optar por el tratamiento conservador y recuperarse en la clínica Aspetar en Qatar. Entre sus palabras destaca que "no fue una decisión fácil de tomar, lo fácil era operarse. Soy fuerte mentalmente, aunque hubo momentos que me dije que todo iba a fallar y lo mejor era operarme, pero por suerte salió bien. Tuve la suerte de estar bien asesorado por mi entorno, no fue fácil tampoco para ellos. Tuve la cabeza fría y al final todo salió bien", agregó.

Por último, Umtiti comentó que no hubo conflictos con el club azulgrana en su decisión de viajar a Qatar. "Contrariamente a lo que algunos puedan decir, nunca tuve ningún conflicto con el club por la decisión que tomé. Ellos siempre me escucharon y me apoyaron. Cuando fui a Qatar lo aceptaron y siempre estuvieron en contacto permanente conmigo", concluyó.