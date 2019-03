Pique 'se cuela' en La Resistencia

Gerard Piqué sorprendió a todos cuando, hace unos días, confirmaba en Twitter su asistencia al programa 'La Resistencia'. Con las características del programa, y del propio futbolista culé, se daba por hecho que la entrevista no iba a pasar desapercibida en el panorama futbolístico de este país y del mundo.



Piqué fue preguntado por distintos temas, siempre en clave humorística, y el central se mostró despreocupado y natural, como es habitual en él. Se le vio cómodo cuando era preguntado por Arbeloa, el derbi ante el Espanyol o, incluso, por la libertad de los presos políticos, entre otras cosas. El formato del programa dirigido por David Broncano parecía hecho a su medida.



Reavivó la polémica de los cánticos en el derbi barcelonés, aunque a él no parecen afectarle en absoluto: "La afición del Espanyol sois muy creativos. Hacéis unas canciones... 'Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo. Tu hijo es de Wakaso'. Lo meten todo en uno".



Admitió la existencia de un grupo de Whatsapp de la plantilla culé, en el que están todos los futbolistas: "Se llama FC Barcelona y la foto es el escudo. Somos muy creativos, sí. Estamos todos juntos. Lo bueno es crear buen ambiente. A veces meto a gente aleatorio, Roncero, Duro... Mandamos cerdos, o 'Duro me la pones dura'... y luego los echamos. No sé si llegan a saber que somos nosotros, ahora ya sí, porque esto tendrá repercusión".



Sobre Leo Messi destaca su faceta 'troll' y que "tiene un humor muy irónico. Te deja tocado. Luego se descojona sí. Que hay buen ambiente en el vestuario, coño".



En la ya clásica pregunta de Broncano en referencia a la cantidad de dinero que tiene el invitado, Piqué respondía: "Voy sobrado en las dos. En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol este año. No, no es 57 millones, es mucho más". Antes de añadir una curiosa anécdota con Zlatan Ibrahimovic: "Es al tío que más le gusta el dinero en el mundo. Un día dijo 'el dinero no es lo importante', nos quedamos todos callados y dijo 'mucho dinero es importante'".





