Valverde: "Tenemos que intentar que el partido no se descontrole"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, cree que las opciones de su equipo de obtener un buen resultado este miércoles ante el Manchester United pasan por lograr "que el partido no se descontrole".



"Está claro que ellos tienen argumentos para hacernos daño", advirtió Valverde antes del entrenamiento en Old Trafford previo a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Entre esos argumentos, citó "las jugadas a balón parado, las contras, el entusiasmo de sus jugadores y el empuje del público".



Pero lo que más preocupa a Valverde es que el encuentro se convierta en un partido de ida y vuelta: "Tenemos que intentar que ellos no puedan correr mucho, porque tienen jugadores muy rápidos y, si les dejamos espacios, podemos sufrir".



El técnico del conjunto azulgrana aún tiene en la memoria la debacle de Roma de la temporada pasada, donde cayeron eliminados después de que el conjunto italiano les remontara el 4-1 del Camp Nou, endosándole un 3-0.



"En aquel momento, le di bastantes vueltas, pero, en el fondo, aquella derrota la vimos más como un estímulo que como cualquier otra cosa", apuntó.



En estos cuartos de final, el orden de los partidos se ha invertido y Valverde entiende que "posiblemente se resuelva todo en el Camp Nou".



Por eso, el entrenador del Barcelona confía en hacer un buen encuentro en Old Trafford y lograr perforar la meta de David de Gea. "Sabemos del valor que tiene marcar fuera de casa en este tipo de eliminatorias", apostilló.



Su argumento para creer que no les pesará la grandeza del escenario es simple: "Mis jugadores han respondido siempre en los momentos importantes de la temporada, tanto en la Liga como en 'Champions'".



Además, el cansancio tras el exigente duelo liguero del pasado sábado ante el Atlético de Madrid en el que el Barcelona sentenció la Liga (2-0), para Valverde no existe.



"Hemos tenido cuatro días de descanso y el haber ganado ese partido fundamental en la Liga compensa ese déficit físico respecto a ellos", comentó al respecto.



Tampoco cree que vayan a afectar al United las bajas con las que afronta este partido: "También tenían muchas bajas ante el PSG y en París y ganaron 1-3. Es un rival reforzado por lo que vienen haciendo en los últimos tiempos y llegan a esta eliminatoria con la moral por las nubes".



Y entre las bajas azulgranas, una destacada, la de Ousmane Dembélé, que ha viajado con el equipo pero que, tal como dejó entrever Ernesto Valverde, todavía no está en condiciones de reaparecer.



"Veremos cómo se encuentra en el entrenamiento de esta tarde, pero no es la misma situación que en el partido contra el Lyon. No es la vuelta, es la ida, y teniendo en cuenta que en aquel partido forzamos a Dembélé y se lesionó, no voy a correr un riesgo excesivo para que pueda volver a sucederme lo mismo", concluyó.