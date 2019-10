Messi: "Creía que Florentino haría algo por fichar a Neymar"

El astro argentino ha concedido una entrevista a RAC1 en la que no ha dudado en responder a todos los temas que envuelven al FC Barcelona, desde el no fichaje de Neymar por los blaugranas este verano hasta el último rifirrafe que ha tenido con Mateu Lahoz por la expulsión de Dembélé.

En dicha entrevista, Messi asegura que "Neymar es uno de los mejores del mundo. Es desequilibrante y distino, por eso lo quería", aunque entiende que hubiese polémica en torno a su posible vuelta "por cómo se fue". El 10 de Argentina llegó a creer que su compañero acabaría de blanco: "Pensé que si no venía, acabaría en el Madrid, tenía muchas ganas de salir. Creía que Florentino haría algo para llevarlo".

Leo también quiso aclarar sus palabras sobre Dembélé tras su expulsión: "Quizá me exprese mal. Le decía que era un poco difícil que le dijera algo tan claro porque le cuesta hablar español, si bien entiende todo y se hace entender". Tampoco quiso dejar escapar la oportunidad para aclarar su relación con Griezmann y su adaptación al equipo: "Es mentira que no lo quisiera. Lo dije el primer año, es uno de los mejores y siempre son bienvenidos jugadores así. No es fácil jugar en el Barcelona, viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente, pero no tenemos dudas de que se adaptará porque es inteligente".

Acerca de una futura retirada, Messi tiene claro que quiere hacerlo en el Barça "sobre todo por lo que siento por el club" aunque admite que siempre soñó con jugar en Newell's para "vivir el fútbol argentino".

En cuanto a su estado de forma, afirma que le falta para estar al 100% "El del Sevilla fue el segundo partido completo que jugué, al principio me encontré cansado pero luego me solté. Va poco a poco".

Ganar el sexto Balón de Oro: "Ni idea, sería lindo sobretodo por mis hijos, pero la prioridad no son premios individuales. Lo que me decepcionaría es no ganar esta Champions".

Pocas Champions: "Creo que dejamos escapar muchas oportunidades. Podríamos haber tenido alguna más, pero una cosa es lo que crees y otra lo que pasa. Lamentablemente ya hace mucho que no se gana".

Valverde y el partido ante el Liverpool: "Ya lo dije, fue nuestra culpa. No nos puede pasar lo que nos pasó, sobre todo después de Roma. Pero nos bloqueamos y nos vino a la cabeza aquel partido. No fue cosa del entrenador".

Su relación con Bartomeu: "No hablamos desde la eliminación ante el Liverpool. No tengo problemas con él".

Los jugadores mandan en el club: "Es obvio que no. Ha quedado demostrado con muchas cosas que pasaron. Es algo que se dice y que tenemos que aprender a convivir con ello".

La polémica con el VAR: "A mi me gusta y estoy a favor, pero creo que todavía deja muchas dudas, no está siendo bien utilizado. Si está es para despejar dudas y, hoy en día, no lo hace".

Victor Valdés: "Me ha sorprendido todo, desde el día que llegó hasta cómo se fueron manejando las cosas. No puedo opinar mucho porque no sé, veía que salían muchas noticias sobre él y me sorprendió que saliera de esta manera".

Relevar a Xavi e Iniesta: "Estaba claro que no sería fácil, son insustituibles. Teníamos el 90% de posesión y recuperábamos cada 5 segundos. Tenemos buenos centrocampistas, pero es que ellos eran únicos, por eso cambió la filosofía del equipo, porque todo pasaba por ellos".

Xavi como entrenador del Barça: "Volverá cuando quiera y tenga ganas, está formándose y preparándose. Creo que será muy similar a Guardiola. No sé si yo lo viviré como jugador".

El mejor rival al que se ha enfrentado: "La Selección española. Jugamos un amistoso en el Calderón antes del Mundial 2010 con Maradona como técnico. Aunque el último que disputamos donde yo no jugué también me recordó a lo que hacíamos nosotros, desquiciar al rival con la posesión".

Su mejor partido: "Las semis que ganamos al Madrid 2-0, fue único".

El mejor momento de su carrera: "Es difícil porque tuve la suerte de vivir muchos y en diferentes etapas de mi vida. Creo que la época de Guardiola fue una de las mejores".

El peor momento: "2013 y 2014 por las decepciones que supusieron".

El mejor gol: "El de la final de Roma de cabeza, que ganamos la Champions".

El mejor entrenador: "Guardiola, es el mejor de todos. Y Luis Enrique muy cerquita".

Su relación con Cristiano: "Me hubiese gustado que siguiera porque le daba un plus a LaLiga, al Clásico y a la rivalidad en sí".

La situación actual del Madrid: "Van a estar ahí siempre, tienen buenos jugadores. Es obvio que sienten la baja de Cristiano, cualquiera lo notaría. Con todo, tienen jugadores para estar arriba. Es el Madrid y tiene mucha historia"

Su rajada sobre Faus: "Fue un momento difícil, me tiraron delante del club. Gente que tenía que apoyarme no lo hizo. Que eso salga de un aliado mío es diferente a que lo diga la gente. No he vuelto a hablar con él".

Ser capitán del Barcelona: "No impone, sé que es una responsabilidad hermosa y un orgullo".

No habla catalán: "Nunca lo hice, siempre hablé castellano y con la gente que habla catalán también. Mis hijos si hablan un catalán perfecto".

Cruz de Sant Jordi: "Fue una distinción impresionante para mí. Si bien gané muchos premios individuales, este era diferente a todos por lo que significaba. Por cerrar un círculo de mi vida. Llevo aquí más tiempo que en Argentina, mis hijos son catalanes, Mateo nació el 11 de septiembre. Ese reconocimiento para mí fue cerrar todo".