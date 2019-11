Valverde: ´El equipo que gane mañana tendrá un subidón anímico importante´

Sant Joan Despí (Barcelona), 29 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que el equipo que gane este domingo en el Wanda Metropolitano, en la visita al Atlético de Madrid, "va a tener un subidón anímico importante", por lo que sugirió que será un encuentro "en el que hay que jugársela".



El preparador del conjunto azulgrana destacó la importancia de ganar los tres puntos ante el Atlético de Madrid, en una rueda de prensa marcada también por el estreno del documental sobre el primer equipo "Match Day" ("Día de partido") y la lesión del francés Ousmane Dembélé.



En el ámbito deportivo, espera Valverde un encuentro "físico y técnico" ante un rival "que te obliga mucho con una presión alta individual de la que es difícil salir".



"Le damos una importancia grande al partido porque podemos recuperar el liderato y, después, por el golpe anímico que supondría para este final de año el ganar al Atlético en su campo. El equipo que gane mañana va a tener un subidón anímico importante. Teniendo en cuenta los rivales que tenemos antes de Navidad, es un partido en el que hay que jugársela", subrayó.



Aterriza el Barça en el Wanda Metropolitano con ciertas dudas como visitante, donde ha perdido tres partidos en la competición liguera.



Por ello, instó a sus jugadores a "estar fuertes" y a "intentar tener ese punto de seguridad" para ganar al Atlético de Madrid lejos del Camp Nou.



Será el primer encuentro de Antoine Griezmann en el Wanda Metropolitano desde que este verano cambiara la camiseta rojiblanca por la azulgrana. Sobre el recibimiento que pueda tener el francés por parte de la que durante cinco años fue su afición, Valverde opinó que es algo que "no nos puede influir, y al jugador tampoco".



No viajará a Madrid, Ousmane Dembélé, que estará diez semanas de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho.



"Ahora está más animado, pero tras el partido estaba muy afectado. Es una baja muy importante, tanto por el jugador como por la previsión que hay de baja. Jugaremos con los jugadores del filial, que están rindiendo a un buen nivel. En los últimos tiempos, él veía que todo iba bien, sin dolencias. Lo del otro día fue una fatalidad", dijo sobre el francés.



El estreno de 'Match Day' ('Día de partido'), el documental que ha producido el club sobre la pasada temporada, fue uno de los temas extradeportivos que Valverde trató en la comparecencia.



El técnico, que desveló que todavía no ha visto la serie documental, defendió la decisión de la plantilla y el cuerpo técnico de no acudir a la presentación -"entiendo que cuando te invitan puedes decidir ir o no ir", dijo- y subrayó que en la pieza audiovisual no aparecen todos los detalles que sucedieron dentro en el vestuario.



"Es un documental que el club ha decidido hacerlo por la proyección que pueda tener y, evidentemente, hay cosas que salen y cosas que no salen. Es de sentido común, hay cosas que se pueden ver y otras que no, porque no queremos que se vean, porque son cosas privadas", puntualizó.



Por último, Valverde habló sobre la situación del chileno Arturo Vidal que, en una entrevista concedida a TV3, abrió la puerta a salir del Barcelona si no goza de más minutos.



"Los jugadores siempre quieren jugarlo todo. Algunos estarán más contentos y otros menos. De momento, el mercado está cerrado y no hay mucho más que comentar", zanjó.