Valverde sobre la seguridad: "Ya veremos lo que hacemos a partir del domingo"

El técnico barcelonista Ernesto Valverde centró toda la rueda de prensa previa al encuentro de mañana sábado en San Sebastián a evaluar a la Real Sociedad y no quiso referirse a detalles del clásico del próximo miércoles ante el Real Madrid con el argumento de que a partir del domingo ya se verá lo que se hace.

"Ya veremos lo que hacemos a partir del domingo. No estamos pensando mas allá del partido de mañana. El clásico se lleva muchos titulares, pero no quiero que no descentremos mañana, porque los tres puntos ante la Real son los mismos que frente al Real Madrid, aunque sé que es una situación especial porque es un partido aplazado", comentó.

Pese a las constantes referencias sobre cuestiones de seguridad, por la concentración de protesta por la sentencia del procès organizada por la plataforma 'Tsunami Democràtic' para el día del partido, Valverde insistió en su discurso: "Cada cosa a su tiempo".

Tampoco quiso valorar si tendrá, en contra de lo habitual, que concentrar a sus jugadores o si, incluso, su equipo podría compartir hotel con el Real Madrid, ya que el establecimiento hotelero más próximo al Camp Nou (Princesa Sofía) será el alojamiento de los blancos.

"Si por temas de seguridad hay que hacer cosas, lo empezaré a pensar, pero por el momento no me han dicho nada", aseguró el técnico azulgrana.

Preguntado si coincide con su presidente, Josep Maria Bartomeu, en la percepción de que el clásico se jugará, Valverde supone que sí y con un punto de ironía invitó a los periodistas a "no gastar tantas preguntas para el clásico" porque el martes "tendremos que hablar de algo".

En contra de lo que se puede pensar, el entrenador del Barça aseguró que no es difícil aislar los pensamientos de sus jugadores del partido del miércoles.

"Siempre los jugadores están más pendientes del partido siguiente que del de después. De momento no estamos demasiado pendientes de ellos (del Real Madrid)", afirmó.

Sobre el partido en Anoeta, Valverde recordó que es "una de las visitas más difíciles" que tiene el equipo azulgrana, pese a haber ganado en los dos últimos años.

"A todo esto hay que añadir la gran temporada de la Real, que es cuarta, y está haciendo un gran fútbol. En el ultimo partido ante ellos en el Camp Nou, sufrimos mucho. Será un partido duro", vaticina.

Valverde destaca que el principal peligro de la Real es que "tiene un plan", intenta "apretar arriba" y tiene dos centrocampistas como Merino y Odegaard que se mueven muy bien entre líneas. "Como bloque es un gran equipo. Tienen mucha chispa", opinó.

Cinco fueron los protagonistas azulgrana en la rueda de prensa: Alba, Semedo, Rakitic, Arthur y Ansu Fati. En cuanto a los laterales, ambos aun de baja por lesion, Valverde comentó que se están entrenando durante la semana y espera que puedan entrar ya en la convocatoria.

Cree que Ivan Rakitic, que ha pasado de no jugar a ser un fijo en el equipo titular en los últimos partidos, está actuando con más asiduidad porque "se lo merece"; mientras reconoció que Arthur Melo está con molestias después del último partido con la selección brasileña.

"Después del partido ante el Atlético lo tuvimos que parar por problemas en el pubis. Dudo que esté para mañana", indicó Valverde, quien admitió que Ansu Fati está "tranquilo", pese a haber batido el récord de precocidad goleadora en la Champions.

"Está bien, es más el ruido que hay fuera que lo que hay dentro. Lo estamos cuidando un poco, a ver si supera las molestias que tiene", aseguró el entrenador.