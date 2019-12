De Jong y su primer Clásico

Barcelona, 17 dic (EFE).- El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong vivirá este miércoles su primer Clásico como azulgrana. Estas son sus impresiones, realizadas a Barça TV, sobre un partido que hasta ahora siempre había seguido por televisión.



Su primer Clásico



"Estoy muy emocionado, será mi primer Clásico. Todos los demás los he seguido por televisión y el que más he disfrutado fue el del 5-0 en el Camp Nou"



"Es igual en qué fecha se dispute: jugar contra el Real Madrid siempre es especial. Además, mi familia vendrá a verlo. Seguro que se respirará un ambiente espectacular".



El partido que imagina



"Se juntarán sobre el césped dos de los mejores equipos del mundo. Intentaremos dominar el partido, como siempre hacemos. No sé como lo plantearán ellos, pero nosotros lo haremos de la misma manera que en cualquier otro: teniendo la posesión, creando muchas ocasiones y haciendo disfrutar a los aficionados azulgranas".



El Ajax-Real Madrid de la pasada Liga de Campeones



"Fue un partido muy especial para nosotros. De hecho, diría que el del Santiago Bernabéu fue el mejor que jugamos. Fue una sorpresa para toda la gente que estaba mirando el partido. El 1-4 en su estadio, eliminándolos y haciendo un buen fútbol... Tengo un muy buen recuerdo de aquel enfrentamiento".



El Clásico holandés



"En Holanda también tenemos un Clásico, que es el partido en el que se enfrentan Ajax y Feyenoord. Tiene menos repercusión que el que se disputa aquí, pero en Holanda todo el mundo habla de ese partido. El ambiente es diferente al de los demás partidos. Se puede percibir la tensión en el estadio... Estos son los partidos que un jugador siempre quiere jugar".



Las victorias contra Dortmund y Atlético



"Son triunfos que nos hacen crecer como equipo porque normalmente son muy complicados. Coges confianza cuando los ganas y, aún más, si el equipo juega bien. Creo que todavía podemos jugar mejor pero el equipo está evolucionando y estamos jugando mejor cada partido"



El efecto Camp Nou



?Jugar en el Camp Nou nos ayuda mucho. Los rivales también lo notan, saben que es el estadio más grande de Europa. Esta temporada, especialmente, nos están yendo bien los partidos como locales, y ojalá sigamos ganando partidos aquí y marcando muchos goles para hacer disfrutar a nuestra afición".



El buen momento Messi y Suárez



"Todo el mundo sabe lo importante que es Messi para nosotros. Ya no sorprende si en un partido marca tres goles. Es mucho mejor que el resto. Cualquier equipo que se enfrenta a Messi siempre está más nervioso, yo también lo estaría".



"Suárez está haciendo una temporada increíble y está anotando unos goles maravillosos. El año pasado contra el Real Madrid ya consiguió un 'hat-trick' y ojalá lo vuelva a hacer esta temporada"



Su adaptación a LaLiga y al Barça



"Creo que el nivel de fútbol en la Liga Española es más elevado que en Holanda. Allí, por ejemplo, la mayoría de equipos intenta jugar construyendo desde atrás y aquí no tanto. Además, en la Liga los rivales son más duros, algo que es mucho mejor porque todos quieren ganar"



"Al principio siempre hay un período de adaptación, pero en estos primeros meses en el Barça me he sentido con más confianza y más cómodo. Todos me han ayudado mucho, incluso la gente de la calle: me he sentido muy bienvenido desde el primer momento. La ciudad ya la conocía, porque había venido de vacaciones. Los compañeros me han recomendado lugares para ir a visitar o para comer. Me siento como en casa".