La reclamación de Arturo Vidal no tendrá incidencia deportiva, según Valverde

La reclamación de Arturo Vidal no tendrá incidencia deportiva, según Valverde

Sant Joan Despí (Barcelona), 3 ene (EFE).- La reclamación económica realizada por el chileno Arturo Vidal, quien considera que el club le debe hacer efectivo un pago de 2,4 millones de euros en concepto de bonus por partidos jugados en la pasada temporada, no debe tener "incidencia en el aspecto deportivo", según comentó este viernes el técnico azulgrana Ernesto Valverde.



El club catalán atribuye la reclamación a "una mala interpretación contractual" realizada por los abogados del jugador y LaLiga comparte el mismo criterio.



Preguntado al respecto Valverde, el técnico quiso diferenciar entre la cuestión deportiva y la económica. "Supongo que es una diferencia de criterio y creo que no tendrá ninguna consecuencia en la vertiente deportiva. Se entrena bien y está como siempre. Eso es una cosa que tiene que resolver él con el club", indicó.



En cuanto si este tipo de cuestiones extrafutbolísticas pueden afectar al rendimiento del jugador, el entrenador del Barcelona restó importancia al hecho y comentó que seguro que se solucionarán estas diferencias de una forma interna.



"No creo que sea una situación nueva, no será la primera vez ni la última que ocurren este tipo de cosas. En el trabajo diario, conociendo a Arturo (Vidal) todo sigue normal y se entrena normal. No veo ningún problema", insistió.