La auditoría descarta que la junta buscara difamar a nadie, según el club

Barcelona, 6 jul (EFE). Las conclusiones de la auditoría externa realizada por PriceWaterHouseCoopers (PwC) a raíz del 'Barçagate' descarta que se haya contratado por parte de la junta directiva del Barcelona "ninguna campaña difamatoria contra nadie", según anunció el portavoz de la entidad, Josep Vives.



El 'Barçagate' se refiere al caso en el que una empresa contratada por el club habría llevado presuntamente a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu.



Vives comentó que no se ha detectado "ningún indicio" ni "ninguna conducta corrupta ni beneficio económico" en el caso, así como que los trabajos encargados estaban "dentro del precio de mercado".



El club insta a sus servicios jurídicos a emprender las acciones legales pertinentes ante las acusaciones vertidas y exigirá rectificaciones a los medios. Además trasladará una petición a la fiscalía para que se investiguen las responsabilidades contra los autores de tuits en contra del club, los jugadores y su entorno.



Además Vives informó de que la auditoría ha detectado que "no se cumplieron los protocolos internos del club en la formalización y la renovación de los nuevos contratos".



Pero puntualizó: "La junta directiva al completo había estado informada del encargo del servicio en las reuniones ordinarias del 5 y 6 de octubre de 2018 y en la del 17 de junio de 2019".



Por otro lado, el informe de PwC, de 320 páginas, reclama a las empresas proveedoras que completen los servicios pendientes, que suben a 620.000 euros.



Ramón Gómez Ponti, el jefe de los servicios jurídicos del club, sentenció: "La auditoría interna sobre este asunto que llevó a cabo Noelia Romero, la 'compliance officer', es falso. Me entrevistó a mí y no es así. El informe de la 'compliance' no ha tenido acceso ni a un cinco por ciento de la información de la auditoría de Pwc".



Gómez Ponti también señaló a Emili Rousaud, el vicepresidente institucional dimitido, quien insinuó que alguien de dentro del club podía haber "metido la mano en la caja" en el asunto del 'Barçagate' en una entrevista en RAC 1. "Se tomarán las medidas jurídicas oportunas respecto a personas que han dicho cosas como ésta", dijo.



Por último, el jefe de los servicios jurídicos del club anunció que éste "ejercerá las acciones de carácter civil y penal contra el presunto responsable de una presunta extorsión a Jaume Masferrer", el director del área de Presidencia que fue suspendido de cargo y sueldo como consecuencia del 'Barçagate' y quien a día de hoy sigue en la misma situación.