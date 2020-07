Rufete: "La actitud y el orgullo son innegociables"

Barcelona, 7 jul (EFE).- El entrenador del Espanyol, Francisco Joaquín Pérez Rufete, afirmó este martes tras la sesión de trabajo previa al partido contra el Barcelona en el Camp Nou que "la actitud y el orgullo son innegociables", pese a reconocer la delicada situación en la que se encuentra su equipo, a un paso del descenso.



El preparador blanquiazul instó a su plantilla a mostrar su mejor versión: "Debemos sacarlo todo, como futbolistas y como personas, en la situación en la que estamos. El jugador lo sabe y lo hemos hablado. Es una situación prácticamente definitiva y nuestro objetivo es defender lo que es el Espanyol".



Rufete, preguntado por el partido entre el Espanyol y el Barcelona de la 2006-07 en el Camp Nou, conocido como el 'Tamudazo' y en el que él dio el pase del empate a dos, se centró en el presente: "Recuerdo esa palabra y ese momento, pero no quiero inspirar a nadie con eso".



Asimismo, aseveró que no está preocupado por su futuro personal. "Lo que pase dentro de diez días no me preocupa. Me centro en el presente. Si estoy aquí es porque lo he decidido", dijo.