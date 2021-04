Aunque inexplicable para muchos, Mingueza no tiene claro su futuro

Este lunes rebasó la treintena de partidos oficiales con el Barça, exprimiendo la confianza de Koeman ante las lesiones recurrentes de Piqué y Umtiti, junto a su versatilidad. Central astuto, impetuoso y con gran salida de balón, se ha adaptado con solvencia al lateral derecho, aportando igualmente profundidad por ese perfil, hasta el punto de que ha sido en esa posición como alcanzó su primera internacionalidad, de momento con la sub 21. Óscar Mingueza (a punto de cumplir 22) es, sin lugar a dudas, una de las grandes revelaciones de la temporada.

Con contrato sólo hasta el próximo 30 de junio, tras una renovación en 2018, le ocurre como a una tanda de canteranos culés entre los que se incluye Miranda: el club azulgrana puede renovarlos unilateralmente por dos cursos más sin variar aspectos como el sueldo o la cláusula, pues ni siquiera está obligado a darles ficha del primer equipo. Así ocurrirá, salvo giro inexplicable de los acontecimientos, aunque ya de por sí resulta poco comprensible que el nuevo equipo técnico a las órdenes de Joan Laporta siga sin ejecutar ciertas decisiones no ya claras, sino meridianas.

Mingueza no tiene noticias del Barcelona en materia contractual, aunque sus asesores dan por hecho que, como poco, quedará ligado hasta 2023. Tampoco saben nada del Betis, ni en Tactic Group ni en el Camp Nou, como se publicó recientemente, lo que no quiere decir que sea una vía muerta. El de Santa Perpetua de Moguda, lógicamente, querría quedarse a las órdenes de Koeman, pero se supone que llegarán Emerson y Eric García para la defensa y que estarán por delante. Geard, Lenglet y Araújo, como poco, seguirán, con la duda de si el club podrá encontrar acomodo a Umtiti, por lo que sus opciones de jugar serían mínimas.

Es consciente el central catalán de que, pese a haber sido uno de los fijos para el técnico holandés, ni éste va a seguir toda la vida con defensa de tres ni todas las temporadas van a tener la excepcionalidad (condicionada por las limitaciones económicas) de la 20/21. No querría ver frenada su progresión, por lo que esperará acontecimientos y, llegado el caso, expresará su deseo. Con el Betis, como tampoco con la media docena de clubes de España y fuera que han preguntado, no ha avanzado nada en materia económica. Lo primero es acabar este ejercicio, que el Barça dé el paso de ampliar su vinculación y que le cuente sus planes respecto a él.

Por fortuna para Mingueza, tiene opciones de sobra para seguir creciendo. No es ajeno a los muchos asuntos pendientes entre Heliópolis y los culés, con pagos pendientes y, seguramente, alguno que se vuelva en especie: Emerson, Junior, Miranda... No descarta entrar en algún trato, aunque, recalcan desde su entorno, a día de hoy no hay planteamiento en cualquier sentido, ni siquiera una llamada para conocer las condiciones económicas de una hipotética operación. Aquí en La Palmera, además, andan inmersos en la segunda negociación con la plantilla para, ahora, reasignar ciertas cantidades de las fichas en otras campañas, por lo que el gasto en verano será mínimo. Todo en el aire, aunque parezca mentira, a principios del penúltimo mes de competición.