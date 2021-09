Barcelona - Granada: A espantar la resignación (previa y posibles once)

El Barcelona encajó el golpe de realidad que supuso la derrota por 0-3 ante el Bayern con resignación, pero el equipo azulgrana es consciente de que necesita revertir su bajo estado de ánimo en Liga ante el Granada si no quiere sumirse en una espiral negativa peligrosa.

El conjunto catalán se ha dado cuenta de que ahora mismo está muy lejos del nivel de los mejores de Europa, pero también sabe que todo esta más abierto en la Liga y la Copa del Rey. No es favorito para levantar ninguno de los dos títulos, pero tampoco se le descarta para ellos.

Así, los primeros minutos ante el Granada serán claves para ver cómo afronta el Barcelona la necesidad que tiene de espantar la resignación. Si con la valentía mostrada por 'Gavi', Yusuf Demir y Alejandro Balde en el tramo final del partido ante el Bayern o con el conservadurismo temerario con el que planteó Koeman el partido ante los muniqueses.

Sea cual sea la elección, el técnico neerlandés, que otra vez ha visto cómo se ponía en duda su continuidad en el banquillo, deberá recomponer el equipo ante las bajas de dos pilares del once titular, Jordi Alba y Pedri, que cayeron lesionados ante el Bayern.

Sergiño Dest podría ser el encargado de sustituir al de L'Hospitalet de Llobregat en el lateral izquierdo y la presión de la afición y del presidente, que piden a gritos más protagonismo para los jóvenes que llaman a la puerta, podría dar la titularidad a 'Gavi' o a Riqui Puig en el centro del campo para sustituir a Pedri en el retorno al 4-3-3 tras el fiasco del 3-5-2 planteado ante el Bayern.

Por otro lado, Coutinho, que jugó sus primeros minutos ante el Bayern tras nueve meses alejado de los terrenos de juego por una lesión, también podría tener un hueco en el once titular aprovechando que tan solo hay dos delanteros naturales disponibles. Pero Koeman ya dejó claro que todavía no está para disputar 90 minutos.

El técnico neerlandés sigue sin poder contar con Ansu Fati, que todo apunta que reaparecerá ante el Levante el domingo 26, Ousmane Dembélé y Sergio 'Kun' Agüero, quienes continúan con sus procesos de recuperación. Además, Martin Braithwaite fue operado este jueves de la rodilla izquierda y estará entre tres y cuatro meses de baja.

Ahora mismo la grave situación económica y deportiva no le permite al equipo de Koeman pensar más allá del próximo partido. El futuro azulgrana es una gran incógnita.

El Granada visita al Barcelona muy necesitado de puntos ya que solo acumula dos en la clasificación y ha perdido los dos últimos partidos disputados, ante el Rayo Vallecano (4-0) y el Betis (1-2).

El equipo dirigido por Robert Moreno, que el jueves se medirá en el Nuevo Los Cármenes a la Real Sociedad, necesita salir de esta apurada situación inicial de la temporada y tratará de hacerlo en un escenario que parece poco propicio para conseguirlo como el Camp Nou.

No obstante, viaja con el recuerdo de lo ocurrido hace menos de cinco meses, cuando se impuso por 1-2 al Barça de forma inesperada y alejó a los culés de la opción de lograr el título de LaLiga Santander.

Moreno tiene a toda su plantilla disponible una vez que el centrocampista Luis Milla se ha recuperado de las molestias musculares que le impidieron estar presente en el choque ante el Betis.

El técnico repetirá con el portugués Luis Maximiano en la portería tras su buen debut en el anterior choque, y una de las grandes novedades en el once puede ser la presencia del peruano Luis Abram en lugar de Germán Sánchez en el centro de la zaga.



Tendrá que elegir entre Luis Milla y Ángel Montoro para acompañar en la medular a Ramón Rodríguez 'Monchu' y al francés Maxime Gonalons.



Arriba sólo tiene garantizado el puesto el colombiano Luis Suárez, que ha marcado los dos goles anotados hasta ahora por el Granada, mientras que la elección de sus acompañantes dependerá en buena medida de si actúa de inicio como extremo o como punta.



El venezolano Darwin Machís, Antonio Puertas, Alberto Soro, Rubén Rochina y el colombiano Carlos Bacca opositan para ocupar las otras dos plazas del tridente ofensivo.



Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, Sergiño Dest; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Memphis, Coutinho y Luuk de Jong.



Granada: Maximiano; Arias, Domingos Duarte, Abram, Carlos Neva; Gonalons, Monchu, Luis Milla; Machís, Luis Suárez y Bacca.



Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).



Estadio: Camp Nou.



Hora: 21.00 (19 GMT).



La clave: La capacidad del Barça de recuperarse anímicamente tras el duro revés sufrido ante el Bayern en el estreno de la Liga de Campeones y la de Ronald Koeman para recomponer el equipo tras las bajas de Jordi Alba y, sobre todo, Pedri.



El dato: El curso pasado el Granada logró la primera victoria de su historia en el Camp Nou al imponerse por 1-2. En las 24 ocasiones anteriores el triunfo fue para los azulgranas.



La frase: Ronald Koeman: "No sé si mi cargo está en juego porque no me han dicho nada sobre este tema. Tengo que pensar en el partido porque las demás cosas no están en mi mano".



El entorno: La afición del Barça vivió la derrota ante el Bayern con resignación. El "esto es lo que hay" de Gerard Piqué y Ronald Koeman también se ha instalado en el sentir mayoritario del seguidor azulgrana. Mientras tanto, en los días posteriores al partido se ha vuelto a poner en duda la continuidad de Koeman, quien cada vez convence menos al presidente Joan Laporta.



