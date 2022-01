Piqué llama "sinvergüenza" al excandidato a la presidencia Toni Freixa

El central del Barcelona Gerard Piqué llamó "sinvergüenza" a Toni Freixa, en respuesta a una publicación en Twitter del excandidato a la presidencia en la que ponía en duda la dieta del jugador catalán. "Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una 'crepe' con Nutella. ¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno eh, no generalizando", escribió Freixa en la red social, un mensaje que pocos minutos después borró.

No obstante, Piqué recuperó la imagen del mensaje y respondió al exdirectivo del Barcelona: "Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. El resto todo bien. Y ahora me haré un 'gintonic' a tu salud. Ya puedes ir borrando los tuits, sinvergüenza". No es la primera vez que ambos protagonistas se intercambian mensajes en las redes sociales. Hace unos días, el excandidato a la presidencia respondió a un mensaje de un periodista sobre la renovación del francés Ousmane Dembélé.

"Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca", publicó Freixa. Piqué respondió a la publicación con el siguiente mensaje: "No generalices con el 'así son los jugadores'. Es como si yo dijera 'así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores". Freixa no contestó a Piqué, pero este lunes escribió otro mensaje haciendo referencia a la primera discusión que tuvieron en la red social, si bien pocos minutos después decidió eliminar el texto.