Así de barato va a reconstruir la defensa el Barcelona

Después de un mercado invernal en el que el FC Barcelona se ha centrado en fortalecer el ataque con los fichajes de Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré y la incorporación de Dani Alves, la directiva azulgrana está poniendo todos sus esfuerzos en mejorar la defensa durante este verano, teniendo ya tres refuerzos bien encaminados a precio de saldo.

Aunque el FC Barcelona se está jugando mucho esta temporada, la clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League, ya está preparando la siguiente con el principal objetivo de regresar a la élite máxima del fútbol continental y pelear por los grandes títulos europeos. Para ello, la directiva encabezada por el presidente Joan Laporta y la dirección deportiva liderada por Mateu Alemany y Jordi Cruyff han trazado un plan que tiene como prioridad reforzar la defensa, la línea más débil, a priori, de la actual plantilla. Los futbolistas señalados en rojo en la agenda del FC Barcelona no son otros que Andreas Christensen, César Azpilicueta y Noussair Mazraoui. Tres zagueros muy cotizados en el próximo mercado de fichajes, pero que se han decantado por el FC Barcelona.



La mejor noticia para el FC Barcelona es que no tendrá que desembolsar cantidad alguna para cerrar sus incorporaciones, puesto que todos ellos acaban contrato con los clubes con los que juegan actualmente, suponiendo así un alivio para la escuadra catalana, la cual espera gastarse una gran cantidad en el crack mundial ofensivo que le de un gran salto de nivel.





Barcelona proposal to sign Noussair Mazraoui as free agent includes add-ons to reach €5m net as potential salary. The guaranteed part will be around €3.7/4m per season. ?????? #FCB



FC Bayern are in talks with Mazraoui agents too - but Barça are confident to complete the signing.