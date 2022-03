Las polémicas palabras de Laporta sobre la mujer de Will Smith: "Está guapísima; tiene alopecia... Rapadita, pero bien; muy bien"

La defensa del presidente del FC Barcelona a Jada Pinkett enciende las redes

Sigue hablándose, y mucho, del bofetón de Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscar, en la que el actor estadounidense respondió con un guantazo a un chiste fuera de tono del cómico sobre la alopecia que sufre su mujer, Jada Pinkett.

Distintas personalidad de todos los ámbitos se han referido a ello. Desde el mundo de la política, donde la ministra Calviño ha declarado que Will Smith no ha sabido "estar a la altura de las circunstancias", hasta el mundo del deporte, donde futbolistas como el exsevillista Layún han apoyado la actuación del actor.

El último en referirse a la polémica protagonizada por Will Smith ha sido el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien tampoco ha estado especialmente acertado con sus palabras. El mandamás no sólo se refirió al acto en sí, sino también a Jada Pinkett, la víctima de la broma por parte de Chris Rock.

"Yo pensaba que era una broma. Le da un golpe que casi lo tumba, pero el otro aguanta bien. No sé si ahora la Academia regulará la situación para que no sea habitual. También te digo que la mujer de Will Smith, no sé si estaba rapada por algún motivo... Tiene alopecia pero está guapísima también. Rapadita, pero bien, muy bien", afirmó Joan Laporta al final de la entrevista en el programa 'Tu diràs', de RAC1.

Una defensa de Joan Laporta a Jada Pinkett que no ha sido muy bien encajada en redes sociales, donde muchos ven en las palabras del presidente del FC Barcelona otra actuación similar a la de su marido, Will Smith.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

Al margen de ello, Laporta también se refirió a otras cuestiones deportivas. Sobre Xavi, por ejemplo, no escatimó en buenas palabras, destacando que el FC Barcelona "ha vuelto al origen", al "buen camino".

También se refirió Laporta al retraso que podría suponer la guerra de Ucrania para las obras del Espai Barça, el cual espera que no sea mucho y que pueda inaugurarse sin demasiados problemas. Un día, el de la inauguración, en el que le gustaría contar con Messi: "Por supuesto que me gustaría que Messi viniera a inaugurar el nuevo estadio, eso también es casa de Leo, él es uno de los grandes artífices que han hecho mayor en el Barça. Ahora tenemos una relación menos fluida, yo el recuerdo con efecto, espero que él también".