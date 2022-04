Laporta apunta al Madrid cuando quiere decir Betis

El presidente del Barça asegura que no descarta ganar LaLiga, pero sus palabras delatan que es otro su objetivo

La derrota del Barcelona este pasado lunes ante el Cádiz CF (0-1) unida al triunfo el día anterior del Real Madrid ante el Sevilla FC han sentenciado prácticamente el campeonato de Liga. Al Barça aún le quedan 21 puntos en juego -por 18 de los merengues-, pero la distancia es de 15 puntos y en la capital de España están más pendientes de saber cuándo va cantar el alirón que de la posibilidad de que el Barça se les pueda acercar.

Xavi ya dejado claro que su objetivo de aquí a final de campaña es otro, es asegurar el segundo puesto del campeonato y, con ello, no sólo una clasificación para la Champions League que no estaba clara cuando llegó sino también el pase a una Supercopa de España que, como se ha podido comprobar en todas las noticias que últimamente circulan por los audios de Rubiales y Piqué, dejaría en Can Barça unas suculentas cifras, muy importantes en el devenir futuro de la entidad.

Pero su presidente, Joan Laporta, piensa diferente y, según ha señalado hoy en su visita al Village del Trofeo Conde de Godó de tenis, no tira LaLiga. "Ahora estoy pendiente de que recuperemos el tono. Debemos recuperar la motivación y la mentalidad ganadora que teníamos. Está trabajando Xavi para ello. Me dicen que hay comentarios de que se ha acabado la Liga y no. Mientras haya vida, hay esperanza. Nosotros estamos con el ánimo de ganar los máximos partidos posibles y acabar lo más arriba posible", aseguraba el dirigente blaugrana, que no quiere pasar página en la presente campaña para pensar en hace un Barça ganador para el futuro: "Estamos mirando por esta temporada y también preparamos la próxima ya que esto no se para nunca y tenemos un departamento que trabaja por ello. Estamos más que nunca concentrados en esta temporada. Nos quedan siete finales y con estas siete finales matemáticamente aún podemos ser campeones. Lucharemos por intentar ganar el Campeonato y lucharemos hasta el final. En el Barça nunca nos rendimos y somos luchadores por antonomasia".

Sin embargo, en la continuación de esas palabras dejó claro de lo que de verdad estaba pendiente y no es otra cosa que del Sevilla, Atlético, Real Sociedad y Real Betis, es decir, de clubes que le pueden quitar una de las plazas de Champions que ahora posee y que sería un batacazo casi definitivo al futuro proyecto blaugrana. "En el fútbol todo puede pasar. Ayer el Elche ganó en el campo del Betis y eso nos va bien a nosotros. Veremos qué pasa en Pamplona hoy y mañana en Donostia", afirmaba.

Laporta sabe que su equipo tiene un partido menos, pero que está empatado con Atlético y Sevilla FC, que el Betis, pese a caer ayer, sólo está tres puntos por detrás, y que si la Real les gana en el duelo directo que deben jugar mañana, se les pondría a sólo dos puntos. Y también sabe que por ahora pierde el 'average' general con el Atlético y que debe visitar al Real Betis en el Benito Villamarín. Un rival que ya le ganó en el Camp Nou.

Puede que diga que el Madrid debe ser el objetivo, pero la realidad es que son el Real Betis y la Real Sociedad los que le quitan el sueño.