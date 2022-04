De luchar por estrellas a copiar la agenda del Sevilla

El FC Barcelona busca un nuevo lateral zurdo y se ha fijado en un antiguo deseo de Monchi ante la imposibilidad de afrontar económicamente los traspasos de otros jugadores

Aunque la plantilla del FC Barcelona y su entrenador, Xavi Hernández, están centrados en obtener la clasificación para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League, la cual es vital para la estabilidad deportiva y económica del club, la dirección general y deportividad de la entidad azulgrana, liderada por Mateu Alemany y Jordi Cruyff, ya trabajan en la configuración del equipo para el próximo curso futbolístico, el cual debe ser clave para que el FC Barcelona recupere su status como escuadra aspirante a ganar títulos, algo que ha perdido en este momento como se ha podido comprobar, puesto que en los últimos meses no se ha acercado, ni siquiera, a pelearlos.

Uno de los frentes que tiene el FC Barcelona es el de reforzar la defensa, centrándose concretamente en la posición de lateral zurdo, en la cual sólo tiene a Jordi Alba, ya que el joven Álex Balde no ha convencido en ningún momento a Xavi Hernández que en ocasiones no ha dudado en recolocar a un central ahí o alinear a Sergiño Dest cuando Alba no ha estado disponible.

Con este contexto, la incorporación de un lateral zurdo se hace indispensable para la próxima temporada en el FC Barcelona, sonando varios nombres de mayor a menor caché. El mejor colocado en la agenda de la escuadra catalana siempre ha sido José Luis Gayá. El capitán del Valencia CF es el preferido, ya que acaba contrato en 2023 y sigue sin renovar. Aun así, su alto coste, a lo que no ayuda la mala situación financiera culé, hace su contratación sea cuanto menos que una quimera. Tampoco ayuda las últimas declaraciones del propio Gayá que asegura que quiere quedarse en el Valencia CF.

Otro de los futbolistas que está en la agenda del FC Barcelona es Álex Grimaldo, actual jugador del Benfica y canterano culé, que siempre ha mostrado su predisposición de volver al que una vez fuera su equipo. Así, el periodista italiano especializado en fichajes, Matteo Moretto. Está en la misma posición que Gayá, acaba contrato en 2023, pero el Benfica exige una fuerte cantidad de dinero para dejarlo salir.

Por último ha aparecido un futbolista con un caché menor, que se ajusta mejor a la economía culé y que ha estado vinculado a otros equipos de LaLiga como el Sevilla FC, al que parece que últimamente le ha copiado la agenda. El lateral zurdo que aparece en el horizonte azulgrana es Javi Galán, jugador del RC Celta.

Javi Galán es el último nombre que se suma a la lista de deseos del FC Barcelona. El joven lateral zurdo encaja en las necesidades deportivas que busca el Barça, un sustituto de garantías para Jordi Alba, y también en las económicas, pues el RC Celta estaría abierto a negociar un traspaso menor a los 18 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.

Según Gerard Romero, periodista especializado en información del FC Barcelona, Javi Galán ha sido ofrecido al equipo culé a través de Jorge Mendes, que aunque no sea su agente, es You First Sports, está dispuesto a intermediar para facilitar la operación. Aun así, es un movimiento que aún está en ciernes.



Javi Galán, jugador del RC Celta, está en la agenda de Sevilla FC

Javi Galán, lateral zurdo del RC Celta, es uno de los jugadores más cotizados en las últimas temporadas en España, Desde su irrupción y consolidación con la SD Huesca en LaLiga, el extremeño está llegando a su punto de madurez deportiva y está ofreciendo un gran juego. Por este motivo, equipos como el Sevilla FC lo sondearon en otras ventanas de transferencias y lo siguen teniendo muy presente ante una salida de Marcos Acuña o Ludwig Augustinsson, que obligaría a formar el blanco izquierdo de la zaga sevillista.