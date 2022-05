El futbolista que ofrecen por Koundé

El central del Sevilla FC vuelve a estar en el radar de uno de los grandes de LaLiga

Una vez superada una tortuosa temporada, el FC Barcelona ya respira tranquilo al haberse asegurado su clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League, la cual era fundamental para el porvenir deportivo y económico de la entidad azulgrana. Por ello, en la zona noble del FC Barcelona ahora se trabaja en la confección de la plantilla de la campaña que viene, que quiere que sea muy competitiva para volver a ser aspirante a ganar grandes títulos. Hay confianza en Xavi Hernández, el actual entrenador azulgrana, y en el trabajo que está realizando, por ello se le quiere dar las mejores armas posibles, satisfaciéndole, de paso, con algunas de sus peticiones, siendo una de ellas Jules Koundé, central del Sevilla FC.

Según apunta el diario AS, el FC Barcelona no pierde de vista al internacional francés a sabiendas de que tienen una gran competencia, puesto que Koundé también está en la agenda del Chelsea. Contra el poderoso club inglés y contra las peticiones de Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, que lleva dos años exigiendo el pago de los 80 millones de euros que marca la cláusula de rescisión de Koundé para dejarlo salir, no puede pelear el FC Barcelona que quiere tirar del ingenio y de fórmulas alternativas para convencer al Sevilla FC para que se desprenda de una de sus estrellas, siendo una de ellas la de ofrecer futbolistas en la operación.

Así, con ello, según informa esta misma fuente, el FC Barcelona está dispuesto a ofrecer a Sergiño Dest, lateral diestro, para abaratar el coste del traspaso. Un movimiento que no encaja dentro de las operaciones que lleva a cabo Monchi, el cual prefiere obtener liquidez para luego ir él al mercado. Además, hay que añadir que el Sevilla FC cuenta ya con Jesús Navas y Gonzalo Montiel en la demarcación que ocupa el estadounidense ofrecido, pudiendo desempeñar esas funciones el recién contratado Tecatito Corona.

Jules Koundé, futbolista del Sevilla FC, acaba contrato en 2024 e interesa a Chelsea y FC Barcelona entre otros

Jules Koundé, futbolista del Sevilla FC, acaba contrato con la entidad de Nervión en junio de 2024. A pesar de los continuos intentos por sacarlo de la entidad hispalense, todos han sido en vano, puesto que Monchi, director general deportivo sevillista, no ha escuchado ofertas que sean cercanas a la cláusula de rescisión de 80 millones de euros que tiene el francés.

Koundé forzó para irse al Chelsea el verano pasado. Este mismo equipo se espera que lo intente ahora después de que haya perdido a Antonio Rüdiger, que se va al Real Madrid, y a Andras Christensen, que se marcha al FC Barcelona, dos de sus centrales durante las últimas temporadas.