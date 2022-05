Dejó 35 kilos en Nervión y ahora el Barcelona se empeña en devolverlo al Sevilla; la opinión de Lenglet sobre un posible retorno

Xavi prepara una limpia en el vestuario del FC Barcelona con el objetivo de cuadrar cuentas e iniciar su nuevo proyecto

El FC Barcelona acabará la temporada en segunda posición, gracias a la escalada que ha protagonizado en la tabla desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo cule, sustituyendo a Ronald Koeman. Un cambio de sino en el que, junto al nuevo técnico culé, también han tenido mucho que ver los refuerzos de invierno.

El esfuerzo económico realizado, sin embargo, ha dejado en una situación económica aún más delicada a las arcas azulgranas, donde han contado también con la manga ancha por parte de LaLiga. Y es que el FC Barcelona es el único equipo de Primera y Segunda división con el límite salarial en negativo, y no por unos pocos de euros, precisamente.

Este verano, por tanto, llegará el momento de hacer una profunda limpia en el vestuario, con el que, de paso, ahorrar también un puñado de millones en sueldos y gastos. Según Sport, en el nuevo proyecto de Xavi, el primero desde el inicio del campeonato, no entra en los planes el francés Clément Lenglet, junto a muchos otros integrantes del actual plantel.

El central galo no cuenta con la confianza de Xavi, habiendo jugado sólo cuando no ha tenido otra alternativa el técnico culé. Su rendimiento como azulgrana, además, no está siendo el mejor este curso, muy alejado del nivel que demostró en el Sevilla FC.

Esta temporada tan sólo ha disputado 1.145' de juego a lo largo de 26 partidos, por lo que el curso que viene lo tendría aún más complicado, llegando este verano, además, Andreas Christensen al vestuario culé. De ahí que el FC Barcelona se haya puesto ya manos a la obra en busca de una salida, y para ello, tal y como apuntan diversos medios catalanes, habrían pensado en un Sevilla FC en el que Lenglet rindió a un altísimo nivel y en el que dejó 35 millones de euros para fichar por el Barça. Recuperar la inversión, lógicamente, se antoja imposible, a pesar de que el galo tan sólo tiene 26 años todavía. Su salida, en cualqueir caso, liberaría a las cuentas azulgranas de un salario de 5'4 millones netos por temporada; un alivio importante.



En Nervión, por otro lado, no acaban de ver claro el plan culé. Aunque el rendimiento de Lenglet como sevillista fue protagónico y confían en que pueda volver a repetirlo, el plan inicial del Barça pasa también por utilizar a Lenglet y Depay, junto algo de dinero, como moneda de cambio por Koundé, lo que gusta aún menos.

Tanto Monchi como el presidente Pepe Castro ya han anunciado que hará falta vender este verano y Koundé es una de las opciones más factibles, especialmente después de que el pasado mercado estival fuera retenido ante el interés de un Chelsea que no llegó a los 90 kilos de su cláusula.



La postura de Lenglet sobre una posible vuelta al Sevilla FC

En definitiva, el típico negocio culé en los últimos tiempos. Ante la falta de liquidez, Laporta busca fórmulas imaginativas, pero no siempre convencen al resto, como es el caso del Sevilla FC ahora. Incluso al propio Lenglet, a cuyo entorno se ha dirigido ESTADIO Deportivo para pulsar su opinión y conocer de primera mano sus intenciones o la posibilidad de que pueda volver a defender la elástica sevillista.

"¿El Sevilla FC? No sabemos nada de eso", aseguran desde el entorno de Lenglet ante la llamada de ESTADIO Deportivo, al tiempo que hoy por hoy se aferran a su contrato firmado con el FC Barcelona, hasta 2026.

Con posibles 'novias' en la Premier, al igual que su compatriota Jules Koundé, Lenglet prefiere no dar pasos en falso y esperar a que el mercado comience a moverse de verdad. Así lo explican los suyos: "No hemos hablado aún de una salida al Sevilla FC".